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«Московські» монахи не впустили до Почаївської Лаври вірян Православної церкви України. ВІДЕО

«Московські» монахи не впустили до Почаївської Лаври вірян Православної церкви України. ВІДЕО
Віряни Православної церкви України з міста Броди Львівської області у перші дні травня звершили традиційний щорічний хресний хід до Почаївської Лаври. Цьогоріч до хрестоходців долучився і місцевий військовослужбовець, учасник АТО Володимир Бойко.

Однак потрапити до святині прочанам так і не вдалося – на заваді стали "московські" монахи разом з козацькою охороною Лаври, - пише видання За Збручем.

Тож паломникам, серед яких були і малолітні діти, довелось молитись під дощем біля брами монастиря. Втім великодні молитовні піснеспіви українською мовою ще більше розлютили охоронців та монахів Лаври і ті викликали поліцію. «Це наша земля!», – бідкались правоохоронцям "московські" ченці. Але працівники поліції в діях вірян не побачили жодних правопорушень та відповіли, що земля належить Україні та її народові.


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Теги: Почаївська Лавра, віряни
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