«Московські» монахи не впустили до Почаївської Лаври вірян Православної церкви України. ВІДЕО





Однак потрапити до святині прочанам так і не вдалося – на заваді стали "московські" монахи разом з козацькою охороною Лаври, - пише видання



Тож паломникам, серед яких були і малолітні діти, довелось молитись під дощем біля брами монастиря. Втім великодні молитовні піснеспіви українською мовою ще більше розлютили охоронців та монахів Лаври і ті викликали поліцію. «Це наша земля!», – бідкались правоохоронцям "московські" ченці. Але працівники поліції в діях вірян не побачили жодних правопорушень та відповіли, що земля належить Україні та її народові.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Віряни Православної церкви України з міста Броди Львівської області у перші дні травня звершили традиційний щорічний хресний хід до Почаївської Лаври. Цьогоріч до хрестоходців долучився і місцевий військовослужбовець, учасник АТО Володимир Бойко.Однак потрапити до святині прочанам так і не вдалося – на заваді стали "московські" монахи разом з козацькою охороною Лаври, - пише видання За Збручем Тож паломникам, серед яких були і малолітні діти, довелось молитись під дощем біля брами монастиря. Втім великодні молитовні піснеспіви українською мовою ще більше розлютили охоронців та монахів Лаври і ті викликали поліцію. «Це наша земля!», – бідкались правоохоронцям "московські" ченці. Але працівники поліції в діях вірян не побачили жодних правопорушень та відповіли, що земля належить Україні та її народові.

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