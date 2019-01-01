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На Волині після зіткнення авто злетіло з дороги: рятують жінку-водійку

На Волині після зіткнення авто злетіло з дороги: рятують жінку-водійку
На автодорозі Рівне-Луцьк-Устилуг, поблизу села Холопичі Локачинського району, трапилася ДТП. Водійка автомобіля Geely наздогнала Mitsubishi.

Про це з посиланням на інформацію очевидців аварії повідомляє Суспільне Волині.

Свідки аварії кажуть, що водійці стало зле, її врятували подушки безпеки. Автомобіль від зіткнення злетів з дороги.

Медики, які приїхали на місце події, станом на 11.00 надавали допомогу травмованій.

Деталі - згодом.

На Волині після зіткнення авто злетіло з дороги: рятують жінку-водійку
На Волині після зіткнення авто злетіло з дороги: рятують жінку-водійку
На Волині після зіткнення авто злетіло з дороги: рятують жінку-водійку

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Теги: Geely, Волинь, аварія, Холопичі
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