На Волині після зіткнення авто злетіло з дороги: рятують жінку-водійку





Про це з посиланням на інформацію очевидців аварії повідомляє Суспільне Волині.



Свідки аварії кажуть, що водійці стало зле, її врятували подушки безпеки. Автомобіль від зіткнення злетів з дороги.



Медики, які приїхали на місце події, станом на 11.00 надавали допомогу травмованій.



Деталі - згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі Рівне-Луцьк-Устилуг, поблизу села Холопичі Локачинського району, трапилася ДТП. Водійка автомобіля Geely наздогнала Mitsubishi.Про це з посиланням на інформацію очевидців аварії повідомляє Суспільне Волині.Свідки аварії кажуть, що водійці стало зле, її врятували подушки безпеки. Автомобіль від зіткнення злетів з дороги.Медики, які приїхали на місце події, станом на 11.00 надавали допомогу травмованій.Деталі - згодом.

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