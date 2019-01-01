Не забудемо: Андрій Покровський звернувся до лучан з нагоди Дня пам'яті та примирення





Депутат Луцькради та засновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» Андрія Покровського звернувся до лучан з нагоди цього свята на



«Друга світова війна є великою кривавою раною на тілі історії людства ХХ століття. Десятки мільйонів смертей. Понад 60 країн-учасниць. Серед них – наша країна.



Україна дуже постраждала у цій війні. Мільйони наших земляків різних конфесій, ідейних та політичних поглядів пліч-о-пліч боролися за перемогу та мир, віддавали свої життя та здоров'я у боротьбі з окупантами. Пройшло 74 роки, але й сьогодні наші мужні воїни виборюють мирне небо для українського народу», – зазначив Андрій Покровський.



«У цей день ми схиляємо голови перед подвигом ветеранів Другої світової війни усіх націй та народів, вшановуємо пам’ять жертв та кожного, хто зазнав переслідувань від нацистів, згадуємо, якою ціною була здобута перемога.



Глибока шана усім героям! З Днем пам’яті та примирення і з Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні!» – йдеться у дописі депутата.

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