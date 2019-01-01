На Волині судді у відставці отримують майже 44 тисячі гривень пенсії





Про це розповів начальник Головного управління пенсійного фонду у Волинській області Петро Філіпчук, - пишуть



З його слів, у Волинській області на обліку у пенсійному фонді перебуває 260 тисяч 621 пенсійна справа. Так, 253 тисяч 700 волинян – це так звані цивільні пенсіонери; у той же час 12 тисяч 800 мешканців області – пенсіонери силових структур.



Як пояснив очільник обласного пенсійного фонду, із 50-ти тисяч 722 волинських пенсіонерів, майже 20% – працюючі.



Разом із тим Петро Філіпчук озвучив і середній розмір пенсії на території області – 2402 гривні щомісячно. Разом із тим, розмір мінімальної пенсії на Волині становить 1497 гривень, однак, зі слів начальника Головного управління пенсійного фонду, протягом року ці показники дещо зростуть. Зокрема, у липні розмір «мінімалки» планують підвищити до 1564 гривень, а в грудні – до 1638 гривень.



Натомість, зі слів посадовця, максимальна пенсійна виплата як в області, так і на території всієї України, становить десять прожиткових мінімумів – 14 тисяч 970 гривень. Таку пенсію на Волині одержують 10 тисяч пенсіонерів, що становить 0,66% від загальної кількості.



Також Петро Філіпчук проінформував, що 20% волинян отримують пенсію на рівні прожиткового мінімуму, у 78% – пенсія вища за прожитковий мінімум і в середньому становить 2673 гривень в місяць. 2% мешканців області отримують пенсію по втраті годувальника – її сума є меншою від прожиткового мінімуму.



Разом із тим, на Волині є 69 осіб, суддів у відставці, які в середньому отримують довічне щомісячне грошове пенсійне утримання у розмірі 43 тисячі 808 гривень.



Окрім цього, «волинську пенсію» отримують 620 внутрішньо переміщених осіб, які переїхали на територію області з тимчасово окупованих територій – Автономної Республіки Крим, а також із Луганської та Донецької областей.



Зі слів начальника пенсійного фонду області, у порівнянні з початком воєнних дій на сході держави, кількість таких пенсіонерів більш, ніж вполовину зменшилась, адже, починаючи з 2014 року на Волині проживало близько 1500 внутрішньо переміщених осіб, які отримували пенсію.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині – 69 пенсіонерів, які отримують щомісячне довічне грошове утримання у розмірі 43 тисячі 808 гривень. Це – судді у відставці. У той же час розмір мінімальної пенсії для звичайних волинян становить 1497 гривень на місяць.Про це розповів начальник Головного управління пенсійного фонду у Волинській області Петро Філіпчук, - пишуть Волинські новини З його слів, у Волинській області на обліку у пенсійному фонді перебуває 260 тисяч 621 пенсійна справа. Так, 253 тисяч 700 волинян – це так звані цивільні пенсіонери; у той же час 12 тисяч 800 мешканців області – пенсіонери силових структур.Як пояснив очільник обласного пенсійного фонду, із 50-ти тисяч 722 волинських пенсіонерів, майже 20% – працюючі.Разом із тим Петро Філіпчук озвучив і середній розмір пенсії на території області – 2402 гривні щомісячно. Разом із тим, розмір мінімальної пенсії на Волині становить 1497 гривень, однак, зі слів начальника Головного управління пенсійного фонду, протягом року ці показники дещо зростуть. Зокрема, у липні розмір «мінімалки» планують підвищити до 1564 гривень, а в грудні – до 1638 гривень.Натомість, зі слів посадовця, максимальна пенсійна виплата як в області, так і на території всієї України, становить десять прожиткових мінімумів – 14 тисяч 970 гривень. Таку пенсію на Волині одержують 10 тисяч пенсіонерів, що становить 0,66% від загальної кількості.Також Петро Філіпчук проінформував, що 20% волинян отримують пенсію на рівні прожиткового мінімуму, у 78% – пенсія вища за прожитковий мінімум і в середньому становить 2673 гривень в місяць. 2% мешканців області отримують пенсію по втраті годувальника – її сума є меншою від прожиткового мінімуму.Разом із тим, на Волині є 69 осіб, суддів у відставці, які в середньому отримують довічне щомісячне грошове пенсійне утримання у розмірі 43 тисячі 808 гривень.Окрім цього, «волинську пенсію» отримують 620 внутрішньо переміщених осіб, які переїхали на територію області з тимчасово окупованих територій – Автономної Республіки Крим, а також із Луганської та Донецької областей.Зі слів начальника пенсійного фонду області, у порівнянні з початком воєнних дій на сході держави, кількість таких пенсіонерів більш, ніж вполовину зменшилась, адже, починаючи з 2014 року на Волині проживало близько 1500 внутрішньо переміщених осіб, які отримували пенсію.

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