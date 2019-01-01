вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині судді у відставці отримують майже 44 тисячі гривень пенсії

На Волині судді у відставці отримують майже 44 тисячі гривень пенсії
На Волині – 69 пенсіонерів, які отримують щомісячне довічне грошове утримання у розмірі 43 тисячі 808 гривень. Це – судді у відставці. У той же час розмір мінімальної пенсії для звичайних волинян становить 1497 гривень на місяць.

Про це розповів начальник Головного управління пенсійного фонду у Волинській області Петро Філіпчук, - пишуть Волинські новини.

З його слів, у Волинській області на обліку у пенсійному фонді перебуває 260 тисяч 621 пенсійна справа. Так, 253 тисяч 700 волинян – це так звані цивільні пенсіонери; у той же час 12 тисяч 800 мешканців області – пенсіонери силових структур.

Як пояснив очільник обласного пенсійного фонду, із 50-ти тисяч 722 волинських пенсіонерів, майже 20% – працюючі.

Разом із тим Петро Філіпчук озвучив і середній розмір пенсії на території області – 2402 гривні щомісячно. Разом із тим, розмір мінімальної пенсії на Волині становить 1497 гривень, однак, зі слів начальника Головного управління пенсійного фонду, протягом року ці показники дещо зростуть. Зокрема, у липні розмір «мінімалки» планують підвищити до 1564 гривень, а в грудні – до 1638 гривень.

Натомість, зі слів посадовця, максимальна пенсійна виплата як в області, так і на території всієї України, становить десять прожиткових мінімумів – 14 тисяч 970 гривень. Таку пенсію на Волині одержують 10 тисяч пенсіонерів, що становить 0,66% від загальної кількості.

Також Петро Філіпчук проінформував, що 20% волинян отримують пенсію на рівні прожиткового мінімуму, у 78% – пенсія вища за прожитковий мінімум і в середньому становить 2673 гривень в місяць. 2% мешканців області отримують пенсію по втраті годувальника – її сума є меншою від прожиткового мінімуму.

Разом із тим, на Волині є 69 осіб, суддів у відставці, які в середньому отримують довічне щомісячне грошове пенсійне утримання у розмірі 43 тисячі 808 гривень.

Окрім цього, «волинську пенсію» отримують 620 внутрішньо переміщених осіб, які переїхали на територію області з тимчасово окупованих територій – Автономної Республіки Крим, а також із Луганської та Донецької областей.

Зі слів начальника пенсійного фонду області, у порівнянні з початком воєнних дій на сході держави, кількість таких пенсіонерів більш, ніж вполовину зменшилась, адже, починаючи з 2014 року на Волині проживало близько 1500 внутрішньо переміщених осіб, які отримували пенсію.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: судді, пенсії
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
За яку роботу на Волині готові платити від 15 до 30 тисяч: перелік вакансій
Важить 80 кілограмів і любить купатися: тигреняті Тріші з луцького зоопарку виповнився 1 рік. ФОТО
Хлопчика, якого знайшли посеред вулиці у Луцьку, забрали до дитбудинку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Прикарпатті після весілля у лікарні опинились 18 людей
Сьогодні, 12:31
На Lutsk Food Fest приїде один із засновників проекту «Ukraїner»
Сьогодні, 12:18
На Волині судді у відставці отримують майже 44 тисячі гривень пенсії
Сьогодні, 12:02
На Донбасі загинув 33-річний боєць «Айдару»
Сьогодні, 11:40
У Луцьку нагородили патрульних, які брали участь у війні з Росією. ФОТО
Сьогодні, 11:38
Схожі новини
Склали рейтинг волинських суддів, які карали, а які милували п'яних водіїв Склали рейтинг волинських суддів, які карали, а які милували п'яних водіїв
04 травень, 22:45
Порошенко призначив двох суддів на Волині Порошенко призначив двох суддів на Волині
23 квітень, 11:42
Волинь пасе задніх за розміром середньої пенсії в Україні Волинь пасе задніх за розміром середньої пенсії в Україні
23 квітень, 09:49
На Волині за місяць пенсіонери отримають «на руки» понад 100 000 000 гривень субсидій На Волині за місяць пенсіонери отримають «на руки» понад 100 000 000 гривень субсидій
04 квітень, 09:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Прикарпатті після весілля у лікарні опинились 18 людей
Сьогодні, 12:31
 0
На Lutsk Food Fest приїде один із засновників проекту «Ukraїner»
Сьогодні, 12:18
 0
На Волині судді у відставці отримують майже 44 тисячі гривень пенсії
Сьогодні, 12:02
 0
На Донбасі загинув 33-річний боєць «Айдару»
Сьогодні, 11:40
 0
У Луцьку нагородили патрульних, які брали участь у війні з Росією. ФОТО
Сьогодні, 11:38
 0
Медіа
відео
1/8