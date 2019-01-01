вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Lutsk Food Fest приїде один із засновників проекту «Ukraїner»

На Lutsk Food Fest приїде один із засновників проекту «Ukraїner»
До Луцька в рамках Lutsk Food Fest приїде автор проекту «Ukraїner» Богдан Логвиненко.

Нагадаємо, 11-12 травня у Луцьку відбудеться гастрономічний фестиваль Lutsk Food Fest.

В межах програми фестивалю відбудеться декілька виступів запрошених спікерів. Оскільки тема окреслена як Гастро тур, відомі блогери та мандрівники ділитимуться історіями про шалені поїздки, екзотичні країни, кулінарні експерименти.

Богдан Логвиненко – один із засновників проекту Ukrainer, місія якого – створення контенту про Україну і популяризація країни на інших континентах. Окрім цього, Богдан є впізнаваним блогером, автором кількох книг.

До речі, цього року у «Видавництві Старого Лева» вийшла книга Богдана «Ukraїner. Країна зсередини» – ​книга за мотивами першого кола масштабної експедиції Україною, яка тривала з літа 2016-го до зими 2018-го року й охопила всі історичні регіони — ​від Слобожанщини до Поділля, від Волині до Таврії.

У книзі зібрано найяскравіші моменти з мандрівок унікальними куточками країни: історії людей та місць, що надихають, зворушують і дивують, а також вражаючі фото, які показують Україну справжньою, несподіваною, цікавою та автентичною.

Лучан запрошують відвідати виступ Богдана Логвиненка у цю неділю, 12 травня, о 15:00 на території замку Любарта в межах Lutsk Food Fest: Гастро тур.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, фестиваль
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
За яку роботу на Волині готові платити від 15 до 30 тисяч: перелік вакансій
Важить 80 кілограмів і любить купатися: тигреняті Тріші з луцького зоопарку виповнився 1 рік. ФОТО
Хлопчика, якого знайшли посеред вулиці у Луцьку, забрали до дитбудинку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Прикарпатті після весілля у лікарні опинились 18 людей
Сьогодні, 12:31
На Lutsk Food Fest приїде один із засновників проекту «Ukraїner»
Сьогодні, 12:18
На Волині судді у відставці отримують майже 44 тисячі гривень пенсії
Сьогодні, 12:02
На Донбасі загинув 33-річний боєць «Айдару»
Сьогодні, 11:40
У Луцьку нагородили патрульних, які брали участь у війні з Росією. ФОТО
Сьогодні, 11:38
Схожі новини
У Луцьку знову відбудеться фестиваль їжі: повідомили дату У Луцьку знову відбудеться фестиваль їжі: повідомили дату
25 березень, 17:15
У Луцьку влаштують фестиваль сім'ї У Луцьку влаштують фестиваль сім'ї
22 березень, 19:31
Стало відомо, скільки грошей зібрали на благодійному діджей-параді у Луцьку Стало відомо, скільки грошей зібрали на благодійному діджей-параді у Луцьку
10 березень, 20:40
Луцькі діджеї влаштують благодійний фестиваль Луцькі діджеї влаштують благодійний фестиваль
06 березень, 18:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Прикарпатті після весілля у лікарні опинились 18 людей
Сьогодні, 12:31
 0
На Lutsk Food Fest приїде один із засновників проекту «Ukraїner»
Сьогодні, 12:18
 0
На Волині судді у відставці отримують майже 44 тисячі гривень пенсії
Сьогодні, 12:02
 0
На Донбасі загинув 33-річний боєць «Айдару»
Сьогодні, 11:40
 0
У Луцьку нагородили патрульних, які брали участь у війні з Росією. ФОТО
Сьогодні, 11:38
 0
Медіа
відео
1/8