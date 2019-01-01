На Lutsk Food Fest приїде один із засновників проекту «Ukraїner»

До Луцька в рамках Lutsk Food Fest приїде автор проекту «Ukraїner»Нагадаємо, 11-12 травня у Луцьку відбудеться гастрономічний фестиваль Lutsk Food Fest.В межах програми фестивалю відбудеться декілька виступів запрошених спікерів. Оскільки тема окреслена як Гастро тур, відомі блогери та мандрівники ділитимуться історіями про шалені поїздки, екзотичні країни, кулінарні експерименти.Богдан Логвиненко – один із засновників проекту Ukrainer, місія якого – створення контенту про Україну і популяризація країни на інших континентах. Окрім цього, Богдан є впізнаваним блогером, автором кількох книг.До речі, цього року у «Видавництві Старого Лева» вийшла книга Богдана «Ukraїner. Країна зсередини» – ​книга за мотивами першого кола масштабної експедиції Україною, яка тривала з літа 2016-го до зими 2018-го року й охопила всі історичні регіони — ​від Слобожанщини до Поділля, від Волині до Таврії.У книзі зібрано найяскравіші моменти з мандрівок унікальними куточками країни: історії людей та місць, що надихають, зворушують і дивують, а також вражаючі фото, які показують Україну справжньою, несподіваною, цікавою та автентичною.Лучан запрошують відвідати виступ Богдана Логвиненка у цю неділю, 12 травня, о 15:00 на території замку Любарта в межах Lutsk Food Fest: Гастро тур.