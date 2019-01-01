На Lutsk Food Fest приїде один із засновників проекту «Ukraїner»
Сьогодні, 12:18
До Луцька в рамках Lutsk Food Fest приїде автор проекту «Ukraїner» Богдан Логвиненко.
Нагадаємо, 11-12 травня у Луцьку відбудеться гастрономічний фестиваль Lutsk Food Fest.
В межах програми фестивалю відбудеться декілька виступів запрошених спікерів. Оскільки тема окреслена як Гастро тур, відомі блогери та мандрівники ділитимуться історіями про шалені поїздки, екзотичні країни, кулінарні експерименти.
Богдан Логвиненко – один із засновників проекту Ukrainer, місія якого – створення контенту про Україну і популяризація країни на інших континентах. Окрім цього, Богдан є впізнаваним блогером, автором кількох книг.
До речі, цього року у «Видавництві Старого Лева» вийшла книга Богдана «Ukraїner. Країна зсередини» – книга за мотивами першого кола масштабної експедиції Україною, яка тривала з літа 2016-го до зими 2018-го року й охопила всі історичні регіони — від Слобожанщини до Поділля, від Волині до Таврії.
У книзі зібрано найяскравіші моменти з мандрівок унікальними куточками країни: історії людей та місць, що надихають, зворушують і дивують, а також вражаючі фото, які показують Україну справжньою, несподіваною, цікавою та автентичною.
Лучан запрошують відвідати виступ Богдана Логвиненка у цю неділю, 12 травня, о 15:00 на території замку Любарта в межах Lutsk Food Fest: Гастро тур.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Нагадаємо, 11-12 травня у Луцьку відбудеться гастрономічний фестиваль Lutsk Food Fest.
В межах програми фестивалю відбудеться декілька виступів запрошених спікерів. Оскільки тема окреслена як Гастро тур, відомі блогери та мандрівники ділитимуться історіями про шалені поїздки, екзотичні країни, кулінарні експерименти.
Богдан Логвиненко – один із засновників проекту Ukrainer, місія якого – створення контенту про Україну і популяризація країни на інших континентах. Окрім цього, Богдан є впізнаваним блогером, автором кількох книг.
До речі, цього року у «Видавництві Старого Лева» вийшла книга Богдана «Ukraїner. Країна зсередини» – книга за мотивами першого кола масштабної експедиції Україною, яка тривала з літа 2016-го до зими 2018-го року й охопила всі історичні регіони — від Слобожанщини до Поділля, від Волині до Таврії.
У книзі зібрано найяскравіші моменти з мандрівок унікальними куточками країни: історії людей та місць, що надихають, зворушують і дивують, а також вражаючі фото, які показують Україну справжньою, несподіваною, цікавою та автентичною.
Лучан запрошують відвідати виступ Богдана Логвиненка у цю неділю, 12 травня, о 15:00 на території замку Любарта в межах Lutsk Food Fest: Гастро тур.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Прикарпатті після весілля у лікарні опинились 18 людей
Сьогодні, 12:31
На Lutsk Food Fest приїде один із засновників проекту «Ukraїner»
Сьогодні, 12:18
На Донбасі загинув 33-річний боєць «Айдару»
Сьогодні, 11:40