У Луцьку відзначають День пам'яті та примирення. ФОТО

На меморіальному комплексі "Вічна слава" у Луцьку вшанували пам'ять загиблих в роки Другої світової війни.Урочистий захід відбувся 8 травня.З нагоди Дня пам'яті та примирення, а також Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні на меморіальному комплексі «Вічна Слава» відбулась громадська панахида за участі представників Православної Церкви України та Української Греко-Католицької Церкви.Серед присутніх - голова Волинської облдержадміністрації, виконувач повноважень міського голови, представники обласної та міської влади, віце-консул Генерального Консульства Республіки Польща у Луцьку, громадськість та духовенство.Митрополит Луцький і Волинськийпісля панахиди звернувся до присутніх із проповіддю. Священнослужитель зазначив, що життя кожної людини — це дар Божий. Тому ми повинні повернутися лицем до Бога та людини, навчитися любити ближніх як самих себе, цінувати життя, бути свободолюбивими, любити свій край – і тільки тоді запанує мир.Традиційно учасники заходу поклали квіти до пам'ятника невідомому солдату.Зауважимо, що о 17.00 8 травня також відбудеться концерт "Пам’ятаймо минуле заради майбутнього" за участі народного аматорського чоловічого хору ветеранів війни та праці "Подвиг" і народної аматорської хорової капели "Посвіт" у Палаці культури міста Луцька), а о 22.00 - мистецька акція "Перша хвилина миру" на Театральному майдані.