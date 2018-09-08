У Луцьку відзначають День пам'яті та примирення. ФОТО
Сьогодні, 14:30
На меморіальному комплексі "Вічна слава" у Луцьку вшанували пам'ять загиблих в роки Другої світової війни.
Урочистий захід відбувся 8 травня.
З нагоди Дня пам'яті та примирення, а також Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні на меморіальному комплексі «Вічна Слава» відбулась громадська панахида за участі представників Православної Церкви України та Української Греко-Католицької Церкви.
Серед присутніх - голова Волинської облдержадміністрації Олександр Савченко, виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт, представники обласної та міської влади, віце-консул Генерального Консульства Республіки Польща у Луцьку Марек Запур, громадськість та духовенство.
Митрополит Луцький і Волинський Михаїл після панахиди звернувся до присутніх із проповіддю. Священнослужитель зазначив, що життя кожної людини — це дар Божий. Тому ми повинні повернутися лицем до Бога та людини, навчитися любити ближніх як самих себе, цінувати життя, бути свободолюбивими, любити свій край – і тільки тоді запанує мир.
Традиційно учасники заходу поклали квіти до пам'ятника невідомому солдату.
Зауважимо, що о 17.00 8 травня також відбудеться концерт "Пам’ятаймо минуле заради майбутнього" за участі народного аматорського чоловічого хору ветеранів війни та праці "Подвиг" і народної аматорської хорової капели "Посвіт" у Палаці культури міста Луцька), а о 22.00 - мистецька акція "Перша хвилина миру" на Театральному майдані.
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Урочистий захід відбувся 8 травня.
З нагоди Дня пам'яті та примирення, а також Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні на меморіальному комплексі «Вічна Слава» відбулась громадська панахида за участі представників Православної Церкви України та Української Греко-Католицької Церкви.
Серед присутніх - голова Волинської облдержадміністрації Олександр Савченко, виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт, представники обласної та міської влади, віце-консул Генерального Консульства Республіки Польща у Луцьку Марек Запур, громадськість та духовенство.
Митрополит Луцький і Волинський Михаїл після панахиди звернувся до присутніх із проповіддю. Священнослужитель зазначив, що життя кожної людини — це дар Божий. Тому ми повинні повернутися лицем до Бога та людини, навчитися любити ближніх як самих себе, цінувати життя, бути свободолюбивими, любити свій край – і тільки тоді запанує мир.
Традиційно учасники заходу поклали квіти до пам'ятника невідомому солдату.
Зауважимо, що о 17.00 8 травня також відбудеться концерт "Пам’ятаймо минуле заради майбутнього" за участі народного аматорського чоловічого хору ветеранів війни та праці "Подвиг" і народної аматорської хорової капели "Посвіт" у Палаці культури міста Луцька), а о 22.00 - мистецька акція "Перша хвилина миру" на Театральному майдані.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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