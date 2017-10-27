Власник автівки, яка переїхала чоловіка на смерть у Луцьку, не сидітиме за ґратами





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, передає



Нагадаємо, ДТП трапилась 2 березня.



Слідство встановило, що 2 березня 2019 року, власник автомобіля Dacia Logan залишив свій транспортний засіб на спуску проїзної частини дороги вулиці Козакова, не повернувши колеса таким чином, щоб виключити можливість його самовільного руху.



У підсумку автомобіль «покотився» донизу та наїхав на пенсіонера, який рухався вулицею Козакова вгору. Чоловік від отриманих травм загинув.



Винуватець аварії повністю визнав свою провину, щиро розкаявся та попросив суворо не карати. Донька загиблого пенсіонера теж прохала суд не позбавляти обвинуваченого волі та права на водіння транспортних засобів.



У підсумку суд призначив лучанину покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі з випробувальним терміном на три роки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку судили винуватця смертельної ДТП на вулиці Козакова.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, передає Конкурент Нагадаємо,Слідство встановило, що 2 березня 2019 року, власник автомобіля Dacia Logan залишив свій транспортний засіб на спуску проїзної частини дороги вулиці Козакова, не повернувши колеса таким чином, щоб виключити можливість його самовільного руху.У підсумку автомобіль «покотився» донизу та наїхав на пенсіонера, який рухався вулицею Козакова вгору. Чоловік від отриманих травм загинув.Винуватець аварії повністю визнав свою провину, щиро розкаявся та попросив суворо не карати. Донька загиблого пенсіонера теж прохала суд не позбавляти обвинуваченого волі та права на водіння транспортних засобів.У підсумку суд призначив лучанину покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі з випробувальним терміном на три роки.

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