На Прикарпатті після весілля у лікарні опинились 18 людей





Про це повідомляє прес-служба Івано-Франківської обласної державної адміністрації, - пише



“08.05.2019 станом на 06.00 год. Коломийський р-н., с. Верхній Вербіж. За інформацією Державна установа “Івано-Франківський обласний лабораторний центр міністерства охорони здоров’я України“ та Коломийського РВ УДСНС в області до Коломийської районної інфекційної лікарні шпиталізовано 18 осіб, з них в тому числі 2 дитини до 15 років, жителі с. Верхній Вербіж, с. Мишин, Коломийського р-ну”, - йдеться у повідомленні.



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За попередніми даними, діагноз потерпілих “Гострий гастроентероколіт” та “Гострий ентероколіт”. Як відомо, всі постраждалі були на весіллі 4 травня у готельно-ресторанному комплексі “Вербіж”.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Івано-Франківській області до лікарні потрапили 18 осіб, які отруїлись на весіллі.Про це повідомляє прес-служба Івано-Франківської обласної державної адміністрації, - пише ТСН “08.05.2019 станом на 06.00 год. Коломийський р-н., с. Верхній Вербіж. За інформацією Державна установа “Івано-Франківський обласний лабораторний центр міністерства охорони здоров’я України“ та Коломийського РВ УДСНС в області до Коломийської районної інфекційної лікарні шпиталізовано 18 осіб, з них в тому числі 2 дитини до 15 років, жителі с. Верхній Вербіж, с. Мишин, Коломийського р-ну”, - йдеться у повідомленні.Читайте також: Масове отруєння у черкаській школі: поліція відкрила кримінальну справу та назвала можливу причинуЗа попередніми даними, діагноз потерпілих “Гострий гастроентероколіт” та “Гострий ентероколіт”. Як відомо, всі постраждалі були на весіллі 4 травня у готельно-ресторанному комплексі “Вербіж”.

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