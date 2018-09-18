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На Прикарпатті після весілля у лікарні опинились 18 людей

На Прикарпатті після весілля у лікарні опинились 18 людей
В Івано-Франківській області до лікарні потрапили 18 осіб, які отруїлись на весіллі.

Про це повідомляє прес-служба Івано-Франківської обласної державної адміністрації, - пише ТСН.

“08.05.2019 станом на 06.00 год. Коломийський р-н., с. Верхній Вербіж. За інформацією Державна установа “Івано-Франківський обласний лабораторний центр міністерства охорони здоров’я України“ та Коломийського РВ УДСНС в області до Коломийської районної інфекційної лікарні шпиталізовано 18 осіб, з них в тому числі 2 дитини до 15 років, жителі с. Верхній Вербіж, с. Мишин, Коломийського р-ну”, - йдеться у повідомленні.

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За попередніми даними, діагноз потерпілих “Гострий гастроентероколіт” та “Гострий ентероколіт”. Як відомо, всі постраждалі були на весіллі 4 травня у готельно-ресторанному комплексі “Вербіж”.


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Теги: отруєння, весілля
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