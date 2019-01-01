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На Волині під час заходів 8-9 травня працюватиме майже 400 поліцейських

На Волині під час заходів 8-9 травня працюватиме майже 400 поліцейських
Під час масових засобів з 8-9 травня на Волині поррядок забезпечуватимуть майже 400 співробітників поліції.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

У ці дні ситуаційний центр Головного управління Національної поліції у Волинській області працює у надзвичайному режимі. Його співробітники здійснюють цілодобовий моніторинг та аналіз оперативної ситуції на території області.

Поліція Волині закликає всіх учасників масових заходів неухильно дотримуватися встановленого законом порядку, не провокувати конфліктних ситуацій, сприяти співробітникам поліції у забезпечення правопорядку.

Поліцейські також застерігають громадян про заборону використання символіки тоталітарних режимів.

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Теги: Волинь, поліція
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