На Волині під час заходів 8-9 травня працюватиме майже 400 поліцейських





Про це повідомили у



У ці дні ситуаційний центр Головного управління Національної поліції у Волинській області працює у надзвичайному режимі. Його співробітники здійснюють цілодобовий моніторинг та аналіз оперативної ситуції на території області.



Поліція Волині закликає всіх учасників масових заходів неухильно дотримуватися встановленого законом порядку, не провокувати конфліктних ситуацій, сприяти співробітникам поліції у забезпечення правопорядку.



Поліцейські також застерігають громадян про заборону використання символіки тоталітарних режимів.

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