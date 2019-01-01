Куля-сова і нова локація: у Луцьку друге відбудеться «повітряний» фестиваль
Сьогодні, 12:53
Кулі нестандартних форм, музична сцена та нове, більш комфортне місце проведення, – таким буде цьогорічний фестиваль повітряних куль Аеросфера, який відбудеться в Луцьку 1-2 червня.
Про це Волинським новинам розповів директор департаменту сім’ї молоді та спорту Луцької міської ради Олексій Веремійчик.
Нагадаємо, торік грандіозне дійство, від якого були в захваті і ті, хто літав, і ті, хто лише спостерігав за неймовірною красою гігінтських повітряних куль, офіційно стартувало 16 червня на Театральному майдані.
З його слів, на фестивалі очікують близько десяти повітряних куль, зокрема, будуть гості з Німеччини зі своїми кулями.
«На фестивалі також будуть дві-три кулі з нестандартними формами. Наразі нам анонсували кулю у вигляді голови сови, щодо іншої – поки притримаю це в секреті», - зазначив посадовець.
Не дивлячись на те, що фестиваль повітряних куль відбуватиметься в Луцьку вдруге, Олексій Веремійчик зауважив, що для міста це все одно є щось новим та нетрадиційним.
Також він наголосив на тому, що цьогоріч фестиваль проведуть в іншому місці: якщо минулого року повітряні кулі запускали з Театрального майдану, то цього року дійство відбуватиметься на іподромі у центральному парку. Зокрема, це робиться для того, аби відвідувачі мали більше місця. Гості заходу протягом дня матимуть змогу спілкуватися з пілотами, які є дуже комунікабельними та цікавими людьми.
Щодо музичної сцени, то на ній виступатимуть молодіжні колективи з якісною музикою.
Насамкінець посадовець акцентував на тому, що цього року на фестивалі будуть усунуті минулорічні недопрацювання, аби показати, що Луцьк – це сучасне місто, яке має свої родзинки.
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Про це Волинським новинам розповів директор департаменту сім’ї молоді та спорту Луцької міської ради Олексій Веремійчик.
Нагадаємо, торік грандіозне дійство, від якого були в захваті і ті, хто літав, і ті, хто лише спостерігав за неймовірною красою гігінтських повітряних куль, офіційно стартувало 16 червня на Театральному майдані.
З його слів, на фестивалі очікують близько десяти повітряних куль, зокрема, будуть гості з Німеччини зі своїми кулями.
«На фестивалі також будуть дві-три кулі з нестандартними формами. Наразі нам анонсували кулю у вигляді голови сови, щодо іншої – поки притримаю це в секреті», - зазначив посадовець.
Не дивлячись на те, що фестиваль повітряних куль відбуватиметься в Луцьку вдруге, Олексій Веремійчик зауважив, що для міста це все одно є щось новим та нетрадиційним.
Також він наголосив на тому, що цьогоріч фестиваль проведуть в іншому місці: якщо минулого року повітряні кулі запускали з Театрального майдану, то цього року дійство відбуватиметься на іподромі у центральному парку. Зокрема, це робиться для того, аби відвідувачі мали більше місця. Гості заходу протягом дня матимуть змогу спілкуватися з пілотами, які є дуже комунікабельними та цікавими людьми.
Щодо музичної сцени, то на ній виступатимуть молодіжні колективи з якісною музикою.
Насамкінець посадовець акцентував на тому, що цього року на фестивалі будуть усунуті минулорічні недопрацювання, аби показати, що Луцьк – це сучасне місто, яке має свої родзинки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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