Куля-сова і нова локація: у Луцьку друге відбудеться «повітряний» фестиваль





Про це Олексій Веремійчик.



Нагадаємо, торік



З його слів, на фестивалі очікують близько десяти повітряних куль, зокрема, будуть гості з Німеччини зі своїми кулями.



«На фестивалі також будуть дві-три кулі з нестандартними формами. Наразі нам анонсували кулю у вигляді голови сови, щодо іншої – поки притримаю це в секреті», - зазначив посадовець.



Не дивлячись на те, що фестиваль повітряних куль відбуватиметься в Луцьку вдруге, Олексій Веремійчик зауважив, що для міста це все одно є щось новим та нетрадиційним.



Також він наголосив на тому, що цьогоріч фестиваль проведуть в іншому місці: якщо минулого року повітряні кулі запускали з Театрального майдану, то цього року дійство відбуватиметься на іподромі у центральному парку. Зокрема, це робиться для того, аби відвідувачі мали більше місця. Гості заходу протягом дня матимуть змогу спілкуватися з пілотами, які є дуже комунікабельними та цікавими людьми.



Щодо музичної сцени, то на ній виступатимуть молодіжні колективи з якісною музикою.



Насамкінець посадовець акцентував на тому, що цього року на фестивалі будуть усунуті минулорічні недопрацювання, аби показати, що Луцьк – це сучасне місто, яке має свої родзинки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кулі нестандартних форм, музична сцена та нове, більш комфортне місце проведення, – таким буде цьогорічний фестиваль повітряних куль Аеросфера, який відбудеться в Луцьку 1-2 червня.Про це Волинським новинам розповів директор департаменту сім’ї молоді та спорту Луцької міської радиНагадаємо, торік грандіозне дійство, від якого були в захваті і ті, хто літав, і ті, хто лише спостерігав за неймовірною красою гігінтських повітряних куль, офіційно стартувало 16 червня на Театральному майдані.З його слів, на фестивалі очікують близько десяти повітряних куль, зокрема, будуть гості з Німеччини зі своїми кулями.«На фестивалі також будуть дві-три кулі з нестандартними формами. Наразі нам анонсували кулю у вигляді голови сови, щодо іншої – поки притримаю це в секреті», - зазначив посадовець.Не дивлячись на те, що фестиваль повітряних куль відбуватиметься в Луцьку вдруге, Олексій Веремійчик зауважив, що для міста це все одно є щось новим та нетрадиційним.Також він наголосив на тому, що цьогоріч фестиваль проведуть в іншому місці: якщо минулого року повітряні кулі запускали з Театрального майдану, то цього року дійство відбуватиметься на іподромі у центральному парку. Зокрема, це робиться для того, аби відвідувачі мали більше місця. Гості заходу протягом дня матимуть змогу спілкуватися з пілотами, які є дуже комунікабельними та цікавими людьми.Щодо музичної сцени, то на ній виступатимуть молодіжні колективи з якісною музикою.Насамкінець посадовець акцентував на тому, що цього року на фестивалі будуть усунуті минулорічні недопрацювання, аби показати, що Луцьк – це сучасне місто, яке має свої родзинки.

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