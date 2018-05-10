У Луцькому районі затримали викрадача автомобіля
Сьогодні, 12:54
Поліцейські встановили особу чоловіка, який викрав автомобіль у Луцькому районі.
Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
У суботу, 6 жовтня, до поліції надійшло повідомлення від 43-річного жителя Луцького району. Чоловік повідомив, що з його подвір’я викрали автомобіль «ІЖ».
Вжитими оперативними заходами правоохоронці встановили, що викрадення автомобіля скоїв 31-річний житель Луцького району. Транспортний засіб знайшли в одному із сіл сусіднього, Горохівського району, автомобіль вилучили.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України. Мова йде про незаконне заволодіння транспортним засобом.
Санкція статті, зокрема, передбачає від трьох до п’яти років позбавлення волі.
Досудове розслідування триває.
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Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
У суботу, 6 жовтня, до поліції надійшло повідомлення від 43-річного жителя Луцького району. Чоловік повідомив, що з його подвір’я викрали автомобіль «ІЖ».
Вжитими оперативними заходами правоохоронці встановили, що викрадення автомобіля скоїв 31-річний житель Луцького району. Транспортний засіб знайшли в одному із сіл сусіднього, Горохівського району, автомобіль вилучили.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України. Мова йде про незаконне заволодіння транспортним засобом.
Санкція статті, зокрема, передбачає від трьох до п’яти років позбавлення волі.
Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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