У Луцькому районі затримали викрадача автомобіля

Поліцейські встановили особу чоловіка, який викрав автомобіль у Луцькому районі.Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.У суботу, 6 жовтня, до поліції надійшло повідомлення від 43-річного жителя Луцького району. Чоловік повідомив, що з його подвір’я викрали автомобіль «ІЖ».Вжитими оперативними заходами правоохоронці встановили, що викрадення автомобіля скоїв 31-річний житель Луцького району. Транспортний засіб знайшли в одному із сіл сусіднього, Горохівського району, автомобіль вилучили.За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України. Мова йде про незаконне заволодіння транспортним засобом.Санкція статті, зокрема, передбачає від трьох до п’яти років позбавлення волі.Досудове розслідування триває.