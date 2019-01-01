У Жидичині поблизу храму хочуть облаштувати церковний майдан





Архімандрит Свято-Миколаївського чоловічого монастиря Константин Марченко поділився планами щодо подальшого розвитку обителі зокрема і села загалом, - інформує



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«Ідея – зробити у селі справжній майдан. Сучасний, обладнаний, просторий. Де люди зможуть відпочивати чи збиратися на важливі заходи. Це дозволяє і величина території перед церквою та монастирем, і саме розташування: у центрі села, поряд з парком імені Данила Галицького» - розповів архімандрит Константин.



Біля церкви і монастиря уже кладуть бруківку. «Нарешті погода дарує нам можливість робити черговий крок. Дасть Бог, зможемо завершити першу чергу реставрації соборної площі. Вже незабаром матимемо невеличкий фрагмент майбутнього великого церковного майдану» - розповів очільник монастиря.



На площі хочуть визначити паркомісця, насадити зелені, поставити альтанки. Окрасою майдану має стати новий пам’ятник Данилу Галицькому, з яким пов’язана перша літописна згадка про Жидичин, датована 1227 роком.



«Хочемо, аби це була групова композиція: ченці виносять образ Миколая Чудотворця королю Данилу. Адже в літописі йдеться якраз про те, що Данило приїздив у Жидичин кланятися і молитися Святому Миколаю» - розповів Константин.



У сільських активістів є ідея об’єднати цю нову площу села з парком Данила Галицького і територією монастиря в одну умовну функціональну зону. Для того є намір встановити вказівники і навіть заборонити проїзд вантажних автомобілів дорогою біля церкви.



«Ми консультувалися в поліції – тут правді передбачений знак заборони проїзду вантажного транспорту. Якщо встановити обмежувачі – на цій території стане набагато затишніше і спокійніше. До того ж через вібрування від важких автомобілів не руйнуватимуться пам’ятки архітектури, що поряд» - розповів архімандрит монастиря.



«У скорому часі будемо презентувати нашій громаді опікунську раду монастиря Туди увійдуть науковці, архітектори, юристи, журналісти, чиновники, бізнесмени - люди, які готові допомагати і монастирю, і селу розвиватися. Кожен може зі свого боку долучитися до якогось конкретного проекту. Саме тому я вірю, що й соборну площу у центрі села ми теж спільними зусиллями зробимо» - розповів архімандрит монастиря Константин Марченко.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Жидичин під Луцьком розпочали реконструкцію спільної території монастиря і Свято-Миколаївського храму, громада якого нещодавно перейшла у ПЦУ. Відтоді церква і монастир «живуть» разом.Архімандрит Свято-Миколаївського чоловічого монастиря Константин Марченко поділився планами щодо подальшого розвитку обителі зокрема і села загалом, - інформує Перший «Ідея – зробити у селі справжній майдан. Сучасний, обладнаний, просторий. Де люди зможуть відпочивати чи збиратися на важливі заходи. Це дозволяє і величина території перед церквою та монастирем, і саме розташування: у центрі села, поряд з парком імені Данила Галицького» - розповів архімандрит Константин.Біля церкви і монастиря уже кладуть бруківку. «Нарешті погода дарує нам можливість робити черговий крок. Дасть Бог, зможемо завершити першу чергу реставрації соборної площі. Вже незабаром матимемо невеличкий фрагмент майбутнього великого церковного майдану» - розповів очільник монастиря.На площі хочуть визначити паркомісця, насадити зелені, поставити альтанки. Окрасою майдану має стати новий пам’ятник Данилу Галицькому, з яким пов’язана перша літописна згадка про Жидичин, датована 1227 роком.«Хочемо, аби це була групова композиція: ченці виносять образ Миколая Чудотворця королю Данилу. Адже в літописі йдеться якраз про те, що Данило приїздив у Жидичин кланятися і молитися Святому Миколаю» - розповів Константин.У сільських активістів є ідея об’єднати цю нову площу села з парком Данила Галицького і територією монастиря в одну умовну функціональну зону. Для того є намір встановити вказівники і навіть заборонити проїзд вантажних автомобілів дорогою біля церкви.«Ми консультувалися в поліції – тут правді передбачений знак заборони проїзду вантажного транспорту. Якщо встановити обмежувачі – на цій території стане набагато затишніше і спокійніше. До того ж через вібрування від важких автомобілів не руйнуватимуться пам’ятки архітектури, що поряд» - розповів архімандрит монастиря.«У скорому часі будемо презентувати нашій громаді опікунську раду монастиря Туди увійдуть науковці, архітектори, юристи, журналісти, чиновники, бізнесмени - люди, які готові допомагати і монастирю, і селу розвиватися. Кожен може зі свого боку долучитися до якогось конкретного проекту. Саме тому я вірю, що й соборну площу у центрі села ми теж спільними зусиллями зробимо» - розповів архімандрит монастиря Константин Марченко.

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