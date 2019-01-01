Смішно, коли безпліддя обіцяють вилікувати екстрасенси, – луцький акушер-гінеколог

Алла Воробей розповіла, як бути, якщо у вас діагностували безпліддя.



Про це вона повідомила в



За словами Алли Воробей, безпліддя ділиться на чоловіче і жіноче.



"У жінки може бути імунулогічна несумісність цервікального слизу зі спермою, може бути маткове безпліддя, коли вона, наприклад, перенесла якесь запалення чи могли утворитися поліпи, трубне, яєчникове... Дуже смішно, коли різні фірми за допомогою добавок чи екстрасенси обіцяють вилікувати безпліддя. Якось я заради цікавості побувала в однієї з цих «знахарок». То вона на ряд моїх питань просто сказала, що лікує всяке безпліддя. Як можна вилікувати від всіх хвороб? Не спеціаліст не може встановити діагноз апріорі", - зауважила вона.



Лікар додала, що на сьогодні стільки медичних установ, але все одно знаходяться люди, які йдуть на консультації з приводу безпліддя до будь-кого, тільки не до медиків.



"На жаль, це тільки від недостатньої освіченості", - вважає Алла Воробей.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Акушер-гінеколог Луцької міської клінічноїрозповіла, як бути, якщо у вас діагностували безпліддя.Про це вона повідомила в інтерв'ю Інформаційному агентству ВолиньPost За словами Алли Воробей, безпліддя ділиться на чоловіче і жіноче."У жінки може бути імунулогічна несумісність цервікального слизу зі спермою, може бути маткове безпліддя, коли вона, наприклад, перенесла якесь запалення чи могли утворитися поліпи, трубне, яєчникове... Дуже смішно, коли різні фірми за допомогою добавок чи екстрасенси обіцяють вилікувати безпліддя. Якось я заради цікавості побувала в однієї з цих «знахарок». То вона на ряд моїх питань просто сказала, що лікує всяке безпліддя. Як можна вилікувати від всіх хвороб? Не спеціаліст не може встановити діагноз апріорі", - зауважила вона.Лікар додала, що на сьогодні стільки медичних установ, але все одно знаходяться люди, які йдуть на консультації з приводу безпліддя до будь-кого, тільки не до медиків."На жаль, це тільки від недостатньої освіченості", - вважає Алла Воробей.

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