Експерти розповіли, чому така дорога цибуля в Україні





Про це йдеться у публікації видання



Дефіцит на цю продукцію та її дороговизна з одного боку спричинили легку паніку, а з іншого породили цілу хвилю різноманітних жартів. Особливого «​удару» багатьом завдала цибуля, яка тепер подекуди коштує дорожче, ніж імпортні апельсини та банани, –​ від 20-25 грн за кілограм. ​Чому склалася така ситуація і чи варто очікувати зниження цін?



Їхні цінники ось уже кілька тижнів активно публікують та обговорюють у соцмережах:





Експерти пояснюють: наклалось кілька несприятливих факторів.



«В Україні овочі в основному вирощуються господарствами і населенням. Говорячи прямо: бабусями на своєму городі. Тож Мінагрополітики не може знати, скільки точно планують виготовити тих чи інших овочів, а також того, скільки їх потім надійде на ринок», – пояснює одну з причин нинішнього овочевого дефіциту економіст та заступник голови «Української аграрної асоціації» Мар’ян Заблоцький.



Окрім відсутності чіткого планування та промислового налагодження овочевого виробництва в Україні також є проблеми зі зберіганням цієї продукції.



Ще один чинник росту цін – імпорт власних запасів за кордон.



«Минулого року в Європі був неврожай, і Україна експортувала для неї ту ж цибулю, а тепер для своїх громадян закуповує її в Азії», – зауважує Заблоцький.



Із початком овочевого дефіциту на українських прилавках оселилася цибуля пераважно з Казахстану та Узбекистану. Протягом лютого та березня її сюди завезли аж 35 тисяч тонн (такими є дані Всеукраїнської асоціації імпортерів овочів та фруктів).



Нинішній український та європейський ажіотаж неабияк підігрів ціни на азіатську цибулю нового врожаю. У Таджикистані, наприклад, у понад три рази: з 80 до 260 доларів за тонну, – а в Узбекистані вдвічі: зі 100-150 до 300 доларів за тонну.





У самій Україні тим часом ціна зросла не тільки на готову продукцію, але і на саджанці: якщо минулого року вартість посадкового матеріалу сягала 65-75 гривень за кілограм, то нині цей же кілограм вже коштує до 200-300 гривень.



Дехто побоюється, що за схожих умов навіть новий врожай може мати такі ж високі, як і зараз, ціни. Цього економіст Мар’ян Заблоцький не виключає, однак, сподівається на більш позитивний розвиток ситуації.



«Ціна на цибулю, незалежно від цін на саджанці, має «просісти». Зниження цін, можливо, побачимо вже до кінця місяця», – припускає він.



Водночас більш песимістичні прогнози передбачають зниження вартості на цей продукт аж наприкінці літа.



Наразі ж ціна на цибулю в Україні є навіть вищою ніж в сусідній Польщі, яка так само, між тим, змушена продавати імпортований товар, а не власну продукцію.



Водночас на ринку констатують, що збільшення поставок цибулі нового врожаю з Узбекистану дещо знизило ціни на неї в Україні.



Окрім того, подолати нинішній дефіцит можуть допомогти рання цибуля з Єгипту та Таджикистану, яка нині теж має з’явитись на українських прилавках.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. «​Золоті»​ цибуля, капуста, морква і навіть картопля. ​Останнім часом ціна на ці овочі в Україні почала різко зростати, чим неприємно здивувала українців.Про це йдеться у публікації видання Радіо свобода Дефіцит на цю продукцію та її дороговизна з одного боку спричинили легку паніку, а з іншого породили цілу хвилю різноманітних жартів. Особливого «​удару» багатьом завдала цибуля, яка тепер подекуди коштує дорожче, ніж імпортні апельсини та банани, –​ від 20-25 грн за кілограм. ​Чому склалася така ситуація і чи варто очікувати зниження цін?Їхні цінники ось уже кілька тижнів активно публікують та обговорюють у соцмережах:Експерти пояснюють: наклалось кілька несприятливих факторів.«В Україні овочі в основному вирощуються господарствами і населенням. Говорячи прямо: бабусями на своєму городі. Тож Мінагрополітики не може знати, скільки точно планують виготовити тих чи інших овочів, а також того, скільки їх потім надійде на ринок», – пояснює одну з причин нинішнього овочевого дефіциту економіст та заступник голови «Української аграрної асоціації»Окрім відсутності чіткого планування та промислового налагодження овочевого виробництва в Україні також є проблеми зі зберіганням цієї продукції.Ще один чинник росту цін – імпорт власних запасів за кордон.«Минулого року в Європі був неврожай, і Україна експортувала для неї ту ж цибулю, а тепер для своїх громадян закуповує її в Азії», – зауважує Заблоцький.Із початком овочевого дефіциту на українських прилавках оселилася цибуля пераважно з Казахстану та Узбекистану. Протягом лютого та березня її сюди завезли аж 35 тисяч тонн (такими є дані Всеукраїнської асоціації імпортерів овочів та фруктів).Нинішній український та європейський ажіотаж неабияк підігрів ціни на азіатську цибулю нового врожаю. У Таджикистані, наприклад, у понад три рази: з 80 до 260 доларів за тонну, – а в Узбекистані вдвічі: зі 100-150 до 300 доларів за тонну.У самій Україні тим часом ціна зросла не тільки на готову продукцію, але і на саджанці: якщо минулого року вартість посадкового матеріалу сягала 65-75 гривень за кілограм, то нині цей же кілограм вже коштує до 200-300 гривень.Дехто побоюється, що за схожих умов навіть новий врожай може мати такі ж високі, як і зараз, ціни. Цього економіст Мар’ян Заблоцький не виключає, однак, сподівається на більш позитивний розвиток ситуації.«Ціна на цибулю, незалежно від цін на саджанці, має «просісти». Зниження цін, можливо, побачимо вже до кінця місяця», – припускає він.Водночас більш песимістичні прогнози передбачають зниження вартості на цей продукт аж наприкінці літа.Наразі ж ціна на цибулю в Україні є навіть вищою ніж в сусідній Польщі, яка так само, між тим, змушена продавати імпортований товар, а не власну продукцію.Водночас на ринку констатують, що збільшення поставок цибулі нового врожаю з Узбекистану дещо знизило ціни на неї в Україні.Окрім того, подолати нинішній дефіцит можуть допомогти рання цибуля з Єгипту та Таджикистану, яка нині теж має з’явитись на українських прилавках.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію