Тарас Шкітер посварився з Нестором Шуфричем. ВІДЕО

Тарас Шкітер посперечався із політиком Нестором Шуфричем.



Суперечка між Шуфричем та Шкітером сталася на ток-шоу 112 каналу, пише



Зокрема Тарас Шкітер зазначив, що в Україні є певна конфліктна ситуація щодо цього. Натомість Нестор Шуфрич, перебивши опонента, наголошував, що конфлікту нема: він – "у головах".



«Дослухайте мою позицію, щоб її критикувати або не критикувати. Зараз в студії я є свідком того, що є дійсно конфлікт. Ви політики, я не політик. Ви старші від мене на 20 років. Я говорю як молода людина. Ви будуєте цю політику, не я.



Хочу сказати одну річ: треба вшановувати, ми дійсно перемогли фашистську Німеччину. Після поділу Німеччини на ФРН і НДР для ФРН 8 травня був днем капітуляції, в НДР – днем звільнення від фашизму. І вони знайшли порозуміння. Країна, яка на нас напала, знайшла порозуміння. А в нас відбуваються якісь баталії. В Італії, коли ти заїдеш, потомки людей, які служили на Беніто Муссоліні і були фашистами, знайшли порозуміння.



Ми, країна, яка перемогла, не можемо цього зробити. Пане Несторе, давайте шукати порозуміння», – звернувся до Шуфрича Тарас Шкітер.



Натомість Нестор Шуфрич запитав Тараса Шкітера, чи є 9 травня за радянським часом, а 8 травня – за європейським, днем перемоги над фашистською Німеччиною.



«Звичайно. Я кажу, що потрібно святкувати, але треба вшановувати пам'ять полеглих людей. Потрібно шукати спільну мову. Бо навіть країна, яку розкололи навпіл, знайшла спільну мову», – наголосив він.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Співзасновник Громадянського Руху "СВІДОМІ"посперечався із політикомСуперечка між Шуфричем та Шкітером сталася на ток-шоу 112 каналу, пише Конкурент Зокрема Тарас Шкітер зазначив, що в Україні є певна конфліктна ситуація щодо цього. Натомість Нестор Шуфрич, перебивши опонента, наголошував, що конфлікту нема: він – "у головах".«Дослухайте мою позицію, щоб її критикувати або не критикувати. Зараз в студії я є свідком того, що є дійсно конфлікт. Ви політики, я не політик. Ви старші від мене на 20 років. Я говорю як молода людина. Ви будуєте цю політику, не я.Хочу сказати одну річ: треба вшановувати, ми дійсно перемогли фашистську Німеччину. Після поділу Німеччини на ФРН і НДР для ФРН 8 травня був днем капітуляції, в НДР – днем звільнення від фашизму. І вони знайшли порозуміння. Країна, яка на нас напала, знайшла порозуміння. А в нас відбуваються якісь баталії. В Італії, коли ти заїдеш, потомки людей, які служили на Беніто Муссоліні і були фашистами, знайшли порозуміння.Ми, країна, яка перемогла, не можемо цього зробити. Пане Несторе, давайте шукати порозуміння», – звернувся до Шуфрича Тарас Шкітер.Натомість Нестор Шуфрич запитав Тараса Шкітера, чи є 9 травня за радянським часом, а 8 травня – за європейським, днем перемоги над фашистською Німеччиною.«Звичайно. Я кажу, що потрібно святкувати, але треба вшановувати пам'ять полеглих людей. Потрібно шукати спільну мову. Бо навіть країна, яку розкололи навпіл, знайшла спільну мову», – наголосив він.

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