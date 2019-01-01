У районі на Волині хочуть безкоштовно возити пільговиків
Сьогодні, 20:26
У Маневицькому районі хочуть запустити комунальні автобус з можливістю безкоштовного проїзду для дітей, пенсіонерів та учасників бойових дій.
Про це повідомив голова Маневицької РДА Андрій Линдюк на своїй сторінці у Facebook.
Він зазначив, що 7 травня КП "Маневицький райсількомунгосп" оголосило тендер на закупівлю 2-х автобусів.
«Отже, зроблено ще один важливий крок до покращення пасажирських перевезень із сіл, особливо невелих до Маневич. Далі отримання ліцензії, ну і власне організація руху автобусів», – зазначив голова РДА.
Також Андрій Линдюк зауважив, що, на його думку та думку голови районної ради Анатолія Мельника, комунальні автобуси мають підвозити дітей, пенсіонерів і учасників бойових дій в межах Маневицького району безкоштовно.
«Механізм є, кошти будуть. Остаточне рішення прийматимуть депутати районної ради», – підкреслив він.
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Про це повідомив голова Маневицької РДА Андрій Линдюк на своїй сторінці у Facebook.
Він зазначив, що 7 травня КП "Маневицький райсількомунгосп" оголосило тендер на закупівлю 2-х автобусів.
«Отже, зроблено ще один важливий крок до покращення пасажирських перевезень із сіл, особливо невелих до Маневич. Далі отримання ліцензії, ну і власне організація руху автобусів», – зазначив голова РДА.
Також Андрій Линдюк зауважив, що, на його думку та думку голови районної ради Анатолія Мельника, комунальні автобуси мають підвозити дітей, пенсіонерів і учасників бойових дій в межах Маневицького району безкоштовно.
«Механізм є, кошти будуть. Остаточне рішення прийматимуть депутати районної ради», – підкреслив він.
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