У районі на Волині хочуть безкоштовно возити пільговиків

У Маневицькому районі хочуть запустити комунальні автобус з можливістю безкоштовного проїзду для дітей, пенсіонерів та учасників бойових дій.Про це повідомив голова Маневицької РДАна своїй сторінці у Facebook.Він зазначив, що 7 травня КП "Маневицький райсількомунгосп" оголосило тендер на закупівлю 2-х автобусів.«Отже, зроблено ще один важливий крок до покращення пасажирських перевезень із сіл, особливо невелих до Маневич. Далі отримання ліцензії, ну і власне організація руху автобусів», – зазначив голова РДА.Також Андрій Линдюк зауважив, що, на його думку та думку голови районної ради Анатолія Мельника, комунальні автобуси мають підвозити дітей, пенсіонерів і учасників бойових дій в межах Маневицького району безкоштовно.«Механізм є, кошти будуть. Остаточне рішення прийматимуть депутати районної ради», – підкреслив він.