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«Щоб як на нарах»: мережу обурив стан сезонного потяга «Одеса–Ковель». ФОТО

«Щоб як на нарах»: мережу обурив стан сезонного потяга «Одеса–Ковель». ФОТО
У соцмережах обговорюють жахливий стан потягу «Одеса-Ковель».

Знімки опублікувала в Facebook Катерина Золотарьова, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Єдиний поїзд, що ходить із Волині до Одеси. На ньому возять дітей у табори і санаторії. Багато дітей, сотні. І ось в якому він стані. Ці фотографії робила моя мама позавчора. Каже, минулого разу (місяць тому) брала купе (цього разу не встигла) - воно точно таке ж, тільки туалет трохи кращий", – написала вона в коментарі.

За словами Катерини, крім зношеності, всередині поїзда неймовірно брудно.

"Там ще й вікна якимось засобом затоновані типу клею ПВА, це щоб народ по повній відчував себе як на нарах, а не в поїзді", – зазначає вона.

У коментарі до допису столичний блогер Олександр Рудоманов, який бере участь у спільному з "Укрзалізницею" проекті, написав, що "могло бути і гірше", а також пообіцяв взяти питання "в роботу".

«Щоб як на нарах»: мережу обурив стан сезонного потяга «Одеса–Ковель». ФОТО
«Щоб як на нарах»: мережу обурив стан сезонного потяга «Одеса–Ковель». ФОТО
«Щоб як на нарах»: мережу обурив стан сезонного потяга «Одеса–Ковель». ФОТО
«Щоб як на нарах»: мережу обурив стан сезонного потяга «Одеса–Ковель». ФОТО
«Щоб як на нарах»: мережу обурив стан сезонного потяга «Одеса–Ковель». ФОТО
«Щоб як на нарах»: мережу обурив стан сезонного потяга «Одеса–Ковель». ФОТО
«Щоб як на нарах»: мережу обурив стан сезонного потяга «Одеса–Ковель». ФОТО
«Щоб як на нарах»: мережу обурив стан сезонного потяга «Одеса–Ковель». ФОТО
«Щоб як на нарах»: мережу обурив стан сезонного потяга «Одеса–Ковель». ФОТО
«Щоб як на нарах»: мережу обурив стан сезонного потяга «Одеса–Ковель». ФОТО

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Теги: потяг, Волинь, скандал, інцидент
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