На урочистостях у Володимирі – релігійний конфуз. ВІДЕО

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8-го травня у Володимирі-Волинському провели низку заходів приурочених до відзначення Дня пам’яті та примирення.
Серед них відзначення ветеранів Другої світової війни, покладання квітів до обеліску Слави та відправилення панахиди за загиблими, - пише Буг.
Зранку ветеранів років Другої світової війни зібрали у Володимир-Волинській міській раді, секретар Олег Свідерський привітав і вручив грошові премії.
О 10:00 на площі міста зібралося чимало жителів та гостей Володимира-Волинського. Прийшли священики від ПЦУ на чолі з єпископом Матфеєм, а також від УПЦ з архієписком Володимиром.
Зі словами шани та привітання виступив міський голова Володимира-Волинського Петро Саганюк.
Перші непорозуміння між УПЦ і ПЦУ з’явилися, коли священики не знали як їм правильно стати. Через кілька хвилин представники духовенства знайшли порозуміння та стали поруч.
На площі замість однієї спільної відправили дві панахиди за загиблими у Другій світовій та війні на сході України. Першими служити стали представники УПЦ, після них – ПЦУ.
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Серед них відзначення ветеранів Другої світової війни, покладання квітів до обеліску Слави та відправилення панахиди за загиблими, - пише Буг.
Зранку ветеранів років Другої світової війни зібрали у Володимир-Волинській міській раді, секретар Олег Свідерський привітав і вручив грошові премії.
О 10:00 на площі міста зібралося чимало жителів та гостей Володимира-Волинського. Прийшли священики від ПЦУ на чолі з єпископом Матфеєм, а також від УПЦ з архієписком Володимиром.
Зі словами шани та привітання виступив міський голова Володимира-Волинського Петро Саганюк.
Перші непорозуміння між УПЦ і ПЦУ з’явилися, коли священики не знали як їм правильно стати. Через кілька хвилин представники духовенства знайшли порозуміння та стали поруч.
На площі замість однієї спільної відправили дві панахиди за загиблими у Другій світовій та війні на сході України. Першими служити стали представники УПЦ, після них – ПЦУ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 3
Ну і де тут конфуз???? Вони ж порозумілись, і добре.
Велике зло іде від преси що не вказує приналежності - до Московського Патріахату, невже вам забороняють чи ви так свідомо робите.
А перебиранці бачу такі самі як і в Росії.Тим ветеранам і 80 літ напевно нема.І так церква неяка не українська,а московська.називафте речі своїми іменами
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