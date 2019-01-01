На урочистостях у Володимирі – релігійний конфуз. ВІДЕО





Серед них відзначення ветеранів Другої світової війни, покладання квітів до обеліску Слави та відправилення панахиди за загиблими, - пише



Зранку ветеранів років Другої світової війни зібрали у Володимир-Волинській міській раді, секретар Олег Свідерський привітав і вручив грошові премії.



О 10:00 на площі міста зібралося чимало жителів та гостей Володимира-Волинського. Прийшли священики від ПЦУ на чолі з єпископом Матфеєм, а також від УПЦ з архієписком Володимиром.



Зі словами шани та привітання виступив міський голова Володимира-Волинського Петро Саганюк.



Перші непорозуміння між УПЦ і ПЦУ з’явилися, коли священики не знали як їм правильно стати. Через кілька хвилин представники духовенства знайшли порозуміння та стали поруч.



На площі замість однієї спільної відправили дві панахиди за загиблими у Другій світовій та війні на сході України. Першими служити стали представники УПЦ, після них – ПЦУ.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 8-го травня у Володимирі-Волинському провели низку заходів приурочених до відзначення Дня пам’яті та примирення.Серед них відзначення ветеранів Другої світової війни, покладання квітів до обеліску Слави та відправилення панахиди за загиблими, - пише Буг Зранку ветеранів років Другої світової війни зібрали у Володимир-Волинській міській раді, секретарпривітав і вручив грошові премії.О 10:00 на площі міста зібралося чимало жителів та гостей Володимира-Волинського. Прийшли священики від ПЦУ на чолі з єпископом, а також від УПЦ з архієпискомЗі словами шани та привітання виступив міський голова Володимира-ВолинськогоПерші непорозуміння між УПЦ і ПЦУ з’явилися, коли священики не знали як їм правильно стати. Через кілька хвилин представники духовенства знайшли порозуміння та стали поруч.На площі замість однієї спільної відправили дві панахиди за загиблими у Другій світовій та війні на сході України. Першими служити стали представники УПЦ, після них – ПЦУ.

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