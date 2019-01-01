вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На урочистостях у Володимирі – релігійний конфуз. ВІДЕО

На урочистостях у Володимирі – релігійний конфуз. ВІДЕО
8-го травня у Володимирі-Волинському провели низку заходів приурочених до відзначення Дня пам’яті та примирення.

Серед них відзначення ветеранів Другої світової війни, покладання квітів до обеліску Слави та відправилення панахиди за загиблими, - пише Буг.

Зранку ветеранів років Другої світової війни зібрали у Володимир-Волинській міській раді, секретар Олег Свідерський привітав і вручив грошові премії.

О 10:00 на площі міста зібралося чимало жителів та гостей Володимира-Волинського. Прийшли священики від ПЦУ на чолі з єпископом Матфеєм, а також від УПЦ з архієписком Володимиром.

Зі словами шани та привітання виступив міський голова Володимира-Волинського Петро Саганюк.

Перші непорозуміння між УПЦ і ПЦУ з’явилися, коли священики не знали як їм правильно стати. Через кілька хвилин представники духовенства знайшли порозуміння та стали поруч.

На площі замість однієї спільної відправили дві панахиди за загиблими у Другій світовій та війні на сході України. Першими служити стали представники УПЦ, після них – ПЦУ.



На урочистостях у Володимирі – релігійний конфуз. ВІДЕО
На урочистостях у Володимирі – релігійний конфуз. ВІДЕО
На урочистостях у Володимирі – релігійний конфуз. ВІДЕО
На урочистостях у Володимирі – релігійний конфуз. ВІДЕО
На урочистостях у Володимирі – релігійний конфуз. ВІДЕО
На урочистостях у Володимирі – релігійний конфуз. ВІДЕО
На урочистостях у Володимирі – релігійний конфуз. ВІДЕО
На урочистостях у Володимирі – релігійний конфуз. ВІДЕО
На урочистостях у Володимирі – релігійний конфуз. ВІДЕО
На урочистостях у Володимирі – релігійний конфуз. ВІДЕО
На урочистостях у Володимирі – релігійний конфуз. ВІДЕО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Володимир, вшанування, релігія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 3
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Ну і де тут конфуз???? Вони ж порозумілись, і добре.
Відповісти
Велике зло іде від преси що не вказує приналежності - до Московського Патріахату, невже вам забороняють чи ви так свідомо робите.
Відповісти
А перебиранці бачу такі самі як і в Росії.Тим ветеранам і 80 літ напевно нема.І так церква неяка не українська,а московська.називафте речі своїми іменами
Відповісти
Вибір редактора
За яку роботу на Волині готові платити від 15 до 30 тисяч: перелік вакансій
Важить 80 кілограмів і любить купатися: тигреняті Тріші з луцького зоопарку виповнився 1 рік. ФОТО
Хлопчика, якого знайшли посеред вулиці у Луцьку, забрали до дитбудинку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині автівка після зіткнення з іншою переїхала випадкового перехожого
Сьогодні, 15:37
Власник автівки, яка переїхала чоловіка на смерть у Луцьку, не сидітиме за ґратами
Сьогодні, 15:23
На урочистостях у Володимирі – релігійний конфуз. ВІДЕО
Сьогодні, 15:19
«Щоб як на нарах»: мережу обурив стан сезонного потяга «Одеса–Ковель». ФОТО
Сьогодні, 15:10
У кінотеатрі «PremierCity» покажуть відразу три прем'єри*
Сьогодні, 15:02
Схожі новини
У місті на Волині на пішохідному переході – аварія У місті на Волині на пішохідному переході – аварія
07 травень, 10:41
У лісі і біля дитсадка на Волині знайшли єврейські надгробки У лісі і біля дитсадка на Волині знайшли єврейські надгробки
06 травень, 14:45
У село на Волині приїде владика Матфей У село на Волині приїде владика Матфей
05 травень, 18:38
У Володимирі хочуть заборонити великим автобусам зупинятись на міських зупинках У Володимирі хочуть заборонити великим автобусам зупинятись на міських зупинках
03 травень, 15:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині автівка після зіткнення з іншою переїхала випадкового перехожого
Сьогодні, 15:37
 0
Власник автівки, яка переїхала чоловіка на смерть у Луцьку, не сидітиме за ґратами
Сьогодні, 15:23
 0
На урочистостях у Володимирі – релігійний конфуз. ВІДЕО
Сьогодні, 15:19
 0
«Щоб як на нарах»: мережу обурив стан сезонного потяга «Одеса–Ковель». ФОТО
Сьогодні, 15:10
 0
У кінотеатрі «PremierCity» покажуть відразу три прем'єри*
Сьогодні, 15:02
 0
Медіа
відео
1/8