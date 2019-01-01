Волинянин викрав з кладової 1200 євро і сховав їх у кросівки





Заявник повідомив поліції, що з кладової кімнати зникли 1200 євро,- пише ГУНП у Закарпатській області.



Поліцейські швидко розкрили цей злочин.



За підозрою у крадіжці правоохоронці затримали 47-річного мешканця Волинської області. Гроші волинян сховав у власне взуття. За ознаками ч.1 ст.185 (Крадіжка) Кримінального Кодексу України відкрито кримінальне провадження.



Слідство триває.









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