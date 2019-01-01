Волинянин викрав з кладової 1200 євро і сховав їх у кросівки
Сьогодні, 15:50
Волинянин викрав гроші у жителя села Ясіня на Закарпатської області і запхав їх до взуття.
Заявник повідомив поліції, що з кладової кімнати зникли 1200 євро,- пише ГУНП у Закарпатській області.
Поліцейські швидко розкрили цей злочин.
За підозрою у крадіжці правоохоронці затримали 47-річного мешканця Волинської області. Гроші волинян сховав у власне взуття. За ознаками ч.1 ст.185 (Крадіжка) Кримінального Кодексу України відкрито кримінальне провадження.
Слідство триває.
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Заявник повідомив поліції, що з кладової кімнати зникли 1200 євро,- пише ГУНП у Закарпатській області.
Поліцейські швидко розкрили цей злочин.
За підозрою у крадіжці правоохоронці затримали 47-річного мешканця Волинської області. Гроші волинян сховав у власне взуття. За ознаками ч.1 ст.185 (Крадіжка) Кримінального Кодексу України відкрито кримінальне провадження.
Слідство триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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