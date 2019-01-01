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Волинянин викрав з кладової 1200 євро і сховав їх у кросівки

Волинянин викрав з кладової 1200 євро і сховав їх у кросівки
Волинянин викрав гроші у жителя села Ясіня на Закарпатської області і запхав їх до взуття.

Заявник повідомив поліції, що з кладової кімнати зникли 1200 євро,- пише ГУНП у Закарпатській області.

Поліцейські швидко розкрили цей злочин.

За підозрою у крадіжці правоохоронці затримали 47-річного мешканця Волинської області. Гроші волинян сховав у власне взуття. За ознаками ч.1 ст.185 (Крадіжка) Кримінального Кодексу України відкрито кримінальне провадження.

Слідство триває.

Волинянин викрав з кладової 1200 євро і сховав їх у кросівки



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Теги: крадіжка, волинянин, гроші
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