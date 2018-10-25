Спалах сальмонельозу: на Волині дитсадок закрили на карантин





Попередньо карантин буде до 20-го травня, - пише



Нагадаємо, за повідомленнями батьків більше 40-ка дітей із різних груп дошкільного закладу на Великодні свята були змушені лікуватися. Про масові випадки погіршення самопочуття у дітей, скарги на нудоту та блювоту, високу температуру батьки дізналися у п’ятницю, 26-го травня, з батьківських груп в вайбері.



У суботу, 27-го травня, двох вихованців ЗДО №2 госпіталізували до інфекційного відділення НЦМЛ.



Коли батьки почали бити на сполох, медики говорили, що ймовірною причиною захворюваності дітей є ротавірус.



Перевірки в садку розпочали лише після вихідних, в четвер 2-го травня. Активно – після появи результатів аналізів однієї дитини, в якої за бактеріологічними дослідженнями виявили сальмонелу.



Висіяли всіх працівників, вихованців та взяли змиви у садку та в помешканнях захворілих дітей.



Активні батьки контролювали процес перевірок. У закладі дошкільної освіти у п’ятницю, 3-го травня, вони зібралися в актовому залі. На зустрічі була завідуюча Майя Лучек, начальник управління освіти Ольга Лакиш, заступник міського голови Андрій Сторонський. Батьки просили ретельно перевірти заклад, дітей та припинити виховний процес.



І тільки 8-го травня на позачерговому засіданні виконкому садок зачинили на карантин.



Сальмонелу виявили не лише в вихованців садку, а й в працівниці дитячої установи. Попередньо виховний процес припинили до 20-го травня. Після карантину дітей бутуть приймати за наявністю медичної довідки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 8-го травня дитячий садок №2 у Нововолинську, в якому майже два тижні тому масово захворіли діти, зачинили на карантин. У 10-ти вихованців та працівниці виявили сальмонелу.Попередньо карантин буде до 20-го травня, - пише Буг Нагадаємо, за повідомленнями батьків більше 40-ка дітей із різних груп дошкільного закладу на Великодні свята були змушені лікуватися. Про масові випадки погіршення самопочуття у дітей, скарги на нудоту та блювоту, високу температуру батьки дізналися у п’ятницю, 26-го травня, з батьківських груп в вайбері.У суботу, 27-го травня, двох вихованців ЗДО №2 госпіталізували до інфекційного відділення НЦМЛ.Коли батьки почали бити на сполох, медики говорили, що ймовірною причиною захворюваності дітей є ротавірус.Перевірки в садку розпочали лише після вихідних, в четвер 2-го травня. Активно – після появи результатів аналізів однієї дитини, в якої за бактеріологічними дослідженнями виявили сальмонелу.Висіяли всіх працівників, вихованців та взяли змиви у садку та в помешканнях захворілих дітей.Активні батьки контролювали процес перевірок. У закладі дошкільної освіти у п’ятницю, 3-го травня, вони зібралися в актовому залі. На зустрічі була завідуюча Майя Лучек, начальник управління освіти Ольга Лакиш, заступник міського голови. Батьки просили ретельно перевірти заклад, дітей та припинити виховний процес.І тільки 8-го травня на позачерговому засіданні виконкому садок зачинили на карантин.Сальмонелу виявили не лише в вихованців садку, а й в працівниці дитячої установи. Попередньо виховний процес припинили до 20-го травня. Після карантину дітей бутуть приймати за наявністю медичної довідки.

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