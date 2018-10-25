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Спалах сальмонельозу: на Волині дитсадок закрили на карантин

Спалах сальмонельозу: на Волині дитсадок закрили на карантин
8-го травня дитячий садок №2 у Нововолинську, в якому майже два тижні тому масово захворіли діти, зачинили на карантин. У 10-ти вихованців та працівниці виявили сальмонелу.

Попередньо карантин буде до 20-го травня, - пише Буг.

Нагадаємо, за повідомленнями батьків більше 40-ка дітей із різних груп дошкільного закладу на Великодні свята були змушені лікуватися. Про масові випадки погіршення самопочуття у дітей, скарги на нудоту та блювоту, високу температуру батьки дізналися у п’ятницю, 26-го травня, з батьківських груп в вайбері.

У суботу, 27-го травня, двох вихованців ЗДО №2 госпіталізували до інфекційного відділення НЦМЛ.

Коли батьки почали бити на сполох, медики говорили, що ймовірною причиною захворюваності дітей є ротавірус.

Перевірки в садку розпочали лише після вихідних, в четвер 2-го травня. Активно – після появи результатів аналізів однієї дитини, в якої за бактеріологічними дослідженнями виявили сальмонелу.

Висіяли всіх працівників, вихованців та взяли змиви у садку та в помешканнях захворілих дітей.

Активні батьки контролювали процес перевірок. У закладі дошкільної освіти у п’ятницю, 3-го травня, вони зібралися в актовому залі. На зустрічі була завідуюча Майя Лучек, начальник управління освіти Ольга Лакиш, заступник міського голови Андрій Сторонський. Батьки просили ретельно перевірти заклад, дітей та припинити виховний процес.

І тільки 8-го травня на позачерговому засіданні виконкому садок зачинили на карантин.

Сальмонелу виявили не лише в вихованців садку, а й в працівниці дитячої установи. Попередньо виховний процес припинили до 20-го травня. Після карантину дітей бутуть приймати за наявністю медичної довідки.

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Теги: спалах, сальмонела
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