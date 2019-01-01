У центрі Луцька відкрилася нова затишна кав'ярня

У Луцьку на вулиці Лесі Українки, 10 відкрилася нова кав'ярня "цекава".Як розповіввласник закладу, 8 травня "цекава" запрацювала у тестовому режимі."Я слідкував за тим, як розвивається бізнес у Європі. У Луцьку, на жаль, кав'ярні, куди би я хотів сходити, не було. Тому й вирішив відкрити заклад", - зауважив він.Ціни у "цекаві" доволі демократичні: еспресо вартує 15 гривень, американо - 15 гривень, лате - 25 гривень, капучино - 20 гривень, флет вайт - 25 гривень, раф - 25 гривень, мілкшейки - 35 гривень тощо.Обіцяють додати у меню й топові літні напої: мохіто, лимонади, фруктовий сніг з натуральними інгредієнтами."Чому "цекава"? Хотілося якоїсь лаконічності і простоти. І, звичайно, українською мовою. Зараз модно називати заклади англійською. Але для чого? Часто люди навіть прочитати ту назву не можуть", - додав Вадим Барабуха.Двері кав'ярні відкриті щодня з 9:00 до 21:00.