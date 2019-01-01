Розповіли, чи працюватимуть ринки Луцька 9 травня
Сьогодні, 17:55
Ринки Луцька у четвер, 9 травня працюватимуть.
Про це повідомляє власкор інтернет-видання «Волинь24».
Так, у державний вихідний в четвер, 9 травня, Центральний, Привокзальний та інші ринки Луцька працюватимуть.
Інформацію підтвердили і працівники одного з ринків.
До слова, 9 травня, о 10:00 на меморіальному комплексі «Вічна Слава» відбудеться вшанування пам'яті жертв Другої світової війни.
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Про це повідомляє власкор інтернет-видання «Волинь24».
Так, у державний вихідний в четвер, 9 травня, Центральний, Привокзальний та інші ринки Луцька працюватимуть.
Інформацію підтвердили і працівники одного з ринків.
До слова, 9 травня, о 10:00 на меморіальному комплексі «Вічна Слава» відбудеться вшанування пам'яті жертв Другої світової війни.
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