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Розповіли, чи працюватимуть ринки Луцька 9 травня

Розповіли, чи працюватимуть ринки Луцька 9 травня
Ринки Луцька у четвер, 9 травня працюватимуть.

Про це повідомляє власкор інтернет-видання «Волинь24».

Так, у державний вихідний в четвер, 9 травня, Центральний, Привокзальний та інші ринки Луцька працюватимуть.

Інформацію підтвердили і працівники одного з ринків.

До слова, 9 травня, о 10:00 на меморіальному комплексі «Вічна Слава» відбудеться вшанування пам'яті жертв Другої світової війни.

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Теги: ринки, робота, Луцьк
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