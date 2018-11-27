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На Проводи в містечку на Волині відновили давню церковну традицію

На Проводи в містечку на Волині відновили давню церковну традицію
На Провідну неділю священнослужителі трьох поблизьких храмів Берестечківської округи Горохівського деканату разом відслужили панахиду на місцевому кладовищі.

Про це повідомляє прес-служба Волинської єпархії ПЦУ.

Спільно молилися настоятелі церкви Святого Духа і собору Святої Трійці цього міста, церкви Великомученика Юрія Побідоносця села Піски – священики Володимир Курчин, Микола Качмар та Михайло Пшеничка.

Мешканці цих населених пунктів мають єдиний цвинтар, тому й вирішили відновити давню традицію загальної молитви, яка існувала до 30-х років.

Священики відправили Богослужіння у своїх храмах, а під час хресного ходу об’єдналися й вирушили до могилок, аби разом помолитися за упокій душ померлих жителів Берестечка та Пісків.

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Теги: Берестечко, Волинь, Провідна неділя
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