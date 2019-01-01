Місця «мокрющі»: у вагоні потяга «Ковель-Чернівці» протікає стеля. ФОТО

У вагоні потягу №667 сполученням «Ковель-Чернівці» протікає стеля.Про це йдеться у дописіу Facebook.Вона зазначила, що їхала до Чернівців.«Якщо автобусом їхати було нормально (якщо не зважати уваги на вічно мокрі і брудні зсередини вікна), то поїздом - жахливо.Якщо чисто по факту:- у вагоні холодно і брудно- зі стелі крапає дощ, з вікон теж- моє 49 місце і верхнє над ним - 50 - були мокрющі, а до вечора - на них вже сформувалися калюжі (на підлозі, до речі, теж були калюжі)» – йдеться у дописі.Також Іванна розповіла, що вона поговорила з провідницею, яка дозволила їй лягти на першу бокову полицю.«Там, зазвичай, стоять якісь незрозумілі мішки», – написала лучанка.«Я виспалась, змерзла, але хоч на голову не крапало», – резюмувала Іванна.