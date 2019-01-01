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Місця «мокрющі»: у вагоні потяга «Ковель-Чернівці» протікає стеля. ФОТО

Місця «мокрющі»: у вагоні потяга «Ковель-Чернівці» протікає стеля. ФОТО
У вагоні потягу №667 сполученням «Ковель-Чернівці» протікає стеля.

Про це йдеться у дописі Іванни Малчевської у Facebook.

Вона зазначила, що їхала до Чернівців.

«Якщо автобусом їхати було нормально (якщо не зважати уваги на вічно мокрі і брудні зсередини вікна), то поїздом - жахливо.

Якщо чисто по факту:

- у вагоні холодно і брудно
- зі стелі крапає дощ, з вікон теж
- моє 49 місце і верхнє над ним - 50 - були мокрющі, а до вечора - на них вже сформувалися калюжі (на підлозі, до речі, теж були калюжі)» – йдеться у дописі.

Також Іванна розповіла, що вона поговорила з провідницею, яка дозволила їй лягти на першу бокову полицю.

«Там, зазвичай, стоять якісь незрозумілі мішки», – написала лучанка.

«Я виспалась, змерзла, але хоч на голову не крапало», – резюмувала Іванна.
Місця «мокрющі»: у вагоні потяга «Ковель-Чернівці» протікає стеля. ФОТО
Місця «мокрющі»: у вагоні потяга «Ковель-Чернівці» протікає стеля. ФОТО
Місця «мокрющі»: у вагоні потяга «Ковель-Чернівці» протікає стеля. ФОТО
Місця «мокрющі»: у вагоні потяга «Ковель-Чернівці» протікає стеля. ФОТО
Місця «мокрющі»: у вагоні потяга «Ковель-Чернівці» протікає стеля. ФОТО

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Теги: потяг, Волинь, проблема
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