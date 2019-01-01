вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Під Луцьком зіткнулись два автомобілі. ФОТО

Під Луцьком зіткнулись два автомобілі. ФОТО
У селі Жабка, що під Луцьком, сталась аварія.

Про це «Волинська правда» дізналася з власних джерел.

ДТП трапилась близько 14:00.

Як зазначили у виданні, не розминулися легковики Renault Laguna і Volkswagen Sharan.

Автомобілі зазнали механічних пошкоджень. На місці працює екіпаж патрульної поліції.
Під Луцьком зіткнулись два автомобілі. ФОТО
Під Луцьком зіткнулись два автомобілі. ФОТО
Під Луцьком зіткнулись два автомобілі. ФОТО
Під Луцьком зіткнулись два автомобілі. ФОТО
Під Луцьком зіткнулись два автомобілі. ФОТО
Під Луцьком зіткнулись два автомобілі. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ДТП, Волинь, аварія, Жабка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
За яку роботу на Волині готові платити від 15 до 30 тисяч: перелік вакансій
Важить 80 кілограмів і любить купатися: тигреняті Тріші з луцького зоопарку виповнився 1 рік. ФОТО
Хлопчика, якого знайшли посеред вулиці у Луцьку, забрали до дитбудинку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні запровадили День батька: коли святкувати
Сьогодні, 17:09
Поліція шукає власників речей, які знайшли у луцького крадія. ФОТО
Сьогодні, 16:50
Під Луцьком зіткнулись два автомобілі. ФОТО
Сьогодні, 16:43
Місця «мокрющі»: у вагоні потяга «Ковель-Чернівці» протікає стеля. ФОТО
Сьогодні, 16:38
На Проводи в містечку на Волині відновили давню церковну традицію
Сьогодні, 16:31
Схожі новини
Водій шкільного автобуса на Волині загинув після зіткнення з вантажівкою Водій шкільного автобуса на Волині загинув після зіткнення з вантажівкою
07 травень, 17:34
На Волині зіткнулися скутер та ВАЗ: постраждав чоловік На Волині зіткнулися скутер та ВАЗ: постраждав чоловік
07 травень, 11:58
Під Луцьком зіткнулись дві автівки Під Луцьком зіткнулись дві автівки
06 травень, 12:40
У селі під Луцьком автомобіль збив знак та влетів у зупинку. ВІДЕО У селі під Луцьком автомобіль збив знак та влетів у зупинку. ВІДЕО
06 травень, 12:24
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні запровадили День батька: коли святкувати
Сьогодні, 17:09
 0
Поліція шукає власників речей, які знайшли у луцького крадія. ФОТО
Сьогодні, 16:50
 0
Під Луцьком зіткнулись два автомобілі. ФОТО
Сьогодні, 16:43
 0
Місця «мокрющі»: у вагоні потяга «Ковель-Чернівці» протікає стеля. ФОТО
Сьогодні, 16:38
 0
На Проводи в містечку на Волині відновили давню церковну традицію
Сьогодні, 16:31
 0
Медіа
відео
1/8