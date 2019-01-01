Під Луцьком зіткнулись два автомобілі. ФОТО





Про це



ДТП трапилась близько 14:00.



Як зазначили у виданні, не розминулися легковики Renault Laguna і Volkswagen Sharan.



Автомобілі зазнали механічних пошкоджень. На місці працює екіпаж патрульної поліції.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Жабка, що під Луцьком, сталась аварія.Про це «Волинська правда» дізналася з власних джерел.ДТП трапилась близько 14:00.Як зазначили у виданні, не розминулися легковики Renault Laguna і Volkswagen Sharan.Автомобілі зазнали механічних пошкоджень. На місці працює екіпаж патрульної поліції.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію