Під Луцьком зіткнулись два автомобілі. ФОТО
Сьогодні, 16:43
У селі Жабка, що під Луцьком, сталась аварія.
Про це «Волинська правда» дізналася з власних джерел.
ДТП трапилась близько 14:00.
Як зазначили у виданні, не розминулися легковики Renault Laguna і Volkswagen Sharan.
Автомобілі зазнали механічних пошкоджень. На місці працює екіпаж патрульної поліції.
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Про це «Волинська правда» дізналася з власних джерел.
ДТП трапилась близько 14:00.
Як зазначили у виданні, не розминулися легковики Renault Laguna і Volkswagen Sharan.
Автомобілі зазнали механічних пошкоджень. На місці працює екіпаж патрульної поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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