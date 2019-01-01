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Поліція шукає власників речей, які знайшли у луцького крадія. ФОТО

Поліція шукає власників речей, які знайшли у луцького крадія. ФОТО
У ніч на 8 травня на вулиці Конякіна у Луцьку зловмисник обікрав автомобіль BMW. Правопорушник викрав з автомобіля бампер, протитуманні фари та магнітолу. Утім, у чоловіка знайшли ще чимало вкраденого. Поліція шукає власників цих речей.

Про це повідомляють у секторі комунікації поліції Волині.

За підозрою у вчиненні крадіжки оперативники затримали раніше судимого 37-річного лучанина. Під час поверхневого огляду у правопорушника поліція вилучила ще ряд предметів. У правоохоронців є підстави вважати, що вони крадені.

Громадян, які впізнали на фото свої речі, поліція просить звертатися за телефонами: +380993225543 чи «102» або за адресою: м. Луцьк, вул. Грибоєдова, 2.

Поліція шукає власників речей, які знайшли у луцького крадія. ФОТО
Поліція шукає власників речей, які знайшли у луцького крадія. ФОТО
Поліція шукає власників речей, які знайшли у луцького крадія. ФОТО
Поліція шукає власників речей, які знайшли у луцького крадія. ФОТО
Поліція шукає власників речей, які знайшли у луцького крадія. ФОТО

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Теги: поліція, крадіжка, речі, Луцьк
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