Здача нового будинку і озеленення території: затишне і сучасне житло у ЖК «Західний Олімп» під Луцьком*

Житловий комплекс «Західний Олімп», що розташований поблизу Луцька у селі Тарасове, запрошує потенційних покупців оглянути комфортабельні квартири у новому будинку на вулиці Лесі Українки, 6.Забудовник попіклувався, аби проживання у «Західному Олімпі» було максимально комфортним для мешканців. Територія комплексу обгороджена парканом, має шлагбаум та камери спостереження, а з настанням сутінок автоматична система вмикає ліхтарі. Важливим є і той факт, що разом з неймовірними краєвидами, які відкриваються з вікон комплексу, «Західний Олімп» має прекрасну інфраструктуру і паркомісця.Доїхати до центру міста від «Західного Олімпу» можна всього 15 хвилин на маршрутному таксі або ж 5 хвилин на власному авто. Також неподалік комплексу знаходиться дитячий садок, до школи у Боголюбах їздить шкільний автобус, а лікарня розташована у районі півторакілометрової зони.Не забули у ЖК «Західний Олімп» про аспект, що додає затишку - озеленення. Щасливим власникам помешкань милуватимуть око зелені і жовтогарячі туї, сріблястий і козацький ялівці, кущові ялинки. Цікавинка «зеленої» території – декоративні дерева бонсай. Забудовник планує також долучитися до озеленення майбутнього скверу, що знаходитиметься за комплексом, облаштувавши там зони для відпочинку з альтанками.Уже за місяць здадуть в експлуатацію другу чергу ЖК «Західний Олімп». Наразі для продажу ще наявні декілька однокімнатних та двокімнатних квартир. Зокрема, вартість одного квадратного метра у однокімнатній квартирі складає 14 500 гривень. Приємний бонус для майбутніх власників: якщо оплатите вартість оселі повністю – отримаєте знижку.Купити житло мрії можна за умови початкового внеску у 30%. Інші ж 70% вартості пропонують сплатити на умовах розтермінування на 18 місяців без додаткових відсотків.Тим, хто мріє про компактне житло, пропонують купити однокімнатну квартиру. У будинку на Лесі Українки, 6 лишилося лише дві такі оселі площею 39 метрів квадратних.За місяць облаштують на території «Західного Олімпу» просторий дитячий майданчик і місце для гри у футбол. Тут буде де «розгулятися», адже площа зони для дозвілля – 500 «квадратів».На майданчику встановлять подвійну гойдалку, велику карусель, гірку, пісочницю, зручні лавки – усе, аби малюкам було цікаво гратися, а батькам – приглянути за дітьми і відпочити. Родзинкою майданчика стане футбольне поле зі штучним покриттям.