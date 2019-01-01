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В Україні запровадили День батька: коли святкувати

В Україні запровадили День батька: коли святкувати
Кабмін України в середу, 8 травня, затвердив Указ президента про День батька.

Про це повідомляє прес-служба Мінсоцполітики. Згідно з документом, в третю неділю червня кожного року буде відзначатися День батька, - пише Корреспондент.

Зазначається, що реалізація акту сприятиме забезпеченню сприятливих умов для всебічного розвитку сім'ї як основи суспільства і підвищення статусу чоловіка як батька в процесі виховання дітей.

Раніше повідомлялося, що в Україні вже протягом десяти років святкують День матері. Свято переходить і відзначається у другу неділю травня.

Нагадаємо, в 2013 році вже була спроба ввести День батька. Його планувалося відзначати кожну третю неділю вересня.

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Теги: День батька, свято
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