В Україні запровадили День батька: коли святкувати





Про це повідомляє прес-служба Мінсоцполітики. Згідно з документом, в третю неділю червня кожного року буде відзначатися День батька, - пише



Зазначається, що реалізація акту сприятиме забезпеченню сприятливих умов для всебічного розвитку сім'ї як основи суспільства і підвищення статусу чоловіка як батька в процесі виховання дітей.



Раніше повідомлялося, що в Україні вже протягом десяти років святкують День матері. Свято переходить і відзначається у другу неділю травня.



Нагадаємо, в 2013 році вже була спроба ввести День батька. Його планувалося відзначати кожну третю неділю вересня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кабмін України в середу, 8 травня, затвердив Указ президента про День батька.Про це повідомляє прес-служба Мінсоцполітики. Згідно з документом, в третю неділю червня кожного року буде відзначатися День батька, - пише Корреспондент Зазначається, що реалізація акту сприятиме забезпеченню сприятливих умов для всебічного розвитку сім'ї як основи суспільства і підвищення статусу чоловіка як батька в процесі виховання дітей.Раніше повідомлялося, що в Україні вже протягом десяти років святкують День матері. Свято переходить і відзначається у другу неділю травня.Нагадаємо, в 2013 році вже була спроба ввести День батька. Його планувалося відзначати кожну третю неділю вересня.

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