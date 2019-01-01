В Україні запровадили День батька: коли святкувати
Сьогодні, 17:09
Кабмін України в середу, 8 травня, затвердив Указ президента про День батька.
Про це повідомляє прес-служба Мінсоцполітики. Згідно з документом, в третю неділю червня кожного року буде відзначатися День батька, - пише Корреспондент.
Зазначається, що реалізація акту сприятиме забезпеченню сприятливих умов для всебічного розвитку сім'ї як основи суспільства і підвищення статусу чоловіка як батька в процесі виховання дітей.
Раніше повідомлялося, що в Україні вже протягом десяти років святкують День матері. Свято переходить і відзначається у другу неділю травня.
Нагадаємо, в 2013 році вже була спроба ввести День батька. Його планувалося відзначати кожну третю неділю вересня.
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Про це повідомляє прес-служба Мінсоцполітики. Згідно з документом, в третю неділю червня кожного року буде відзначатися День батька, - пише Корреспондент.
Зазначається, що реалізація акту сприятиме забезпеченню сприятливих умов для всебічного розвитку сім'ї як основи суспільства і підвищення статусу чоловіка як батька в процесі виховання дітей.
Раніше повідомлялося, що в Україні вже протягом десяти років святкують День матері. Свято переходить і відзначається у другу неділю травня.
Нагадаємо, в 2013 році вже була спроба ввести День батька. Його планувалося відзначати кожну третю неділю вересня.
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