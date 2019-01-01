Майже сто волинян цьогоріч змінили імена
Сьогодні, 17:46
Від початку 2019 року 99 волинян змінили ім’я.
Про це у відповіді на запит Інформаційного агентства ВолиньPost повідомили в Головному територіальному управлінні юстиції у Волинській області.
Зауважимо, що протягом 10 місяців 2018 року відділи реєстрації актів цивільного стану в області здійснили 308 держреєстрацій зміни імені. Йдеться про зміну імені, прізвища та навіть по батькові.
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Про це у відповіді на запит Інформаційного агентства ВолиньPost повідомили в Головному територіальному управлінні юстиції у Волинській області.
Зауважимо, що протягом 10 місяців 2018 року відділи реєстрації актів цивільного стану в області здійснили 308 держреєстрацій зміни імені. Йдеться про зміну імені, прізвища та навіть по батькові.
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