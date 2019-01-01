Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 9 травня
Сьогодні, 20:00
У четвер у Волинській області очікується мінлива хмарність.
У Луцьку, Ковелі, Володимир-Волинському, Світязі, Маневичах, Любешеві – без опадів за даними Sinoptik.ua. Температура повітря вночі до +1…+3 градусів, удень – +14…+15.
Вітер південно-східний, східний і південний, 1-6 м/с. У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, сухо.
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У Луцьку, Ковелі, Володимир-Волинському, Світязі, Маневичах, Любешеві – без опадів за даними Sinoptik.ua. Температура повітря вночі до +1…+3 градусів, удень – +14…+15.
Вітер південно-східний, східний і південний, 1-6 м/с. У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, сухо.
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