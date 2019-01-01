Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 9 травня





У Луцьку, Ковелі, Володимир-Волинському, Світязі, Маневичах, Любешеві – без опадів за даними Sinoptik.ua. Температура повітря вночі до +1…+3 градусів, удень – +14…+15.



Вітер південно-східний, східний і південний, 1-6 м/с. У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, сухо.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У четвер у Волинській області очікується мінлива хмарність.У Луцьку, Ковелі, Володимир-Волинському, Світязі, Маневичах, Любешеві – без опадів за даними Sinoptik.ua. Температура повітря вночі до +1…+3 градусів, удень – +14…+15.Вітер південно-східний, східний і південний, 1-6 м/с. У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, сухо.

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