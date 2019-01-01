Які фільми у «Промені» вийдуть в прокат найближчим часом*
Сьогодні, 18:06
9 травня у кінотеатрі Multiplex, що у розважальному центрі «Промінь», покажуть декілька прем’єр.
Про це повідомляє прес-служба закладу.
«Покемон: детектив Пікачу»
Жанр: Пригоди, Сімейний, Фентезі, Анімація.
Виробництво: Японія, США
Вік: 0+
Опис:
Фільм розпочинається із загадкового зникнення приватного детектива Гаррі Гудмана. Після цього його 21-річному синові Тіму належить з’ясувати, що сталось з батьком. У цьому Тімові допоможе Покемон детектив Пікачу, милий та мудрий дотепник, який часом є загадкою навіть для себе самого.
Тім та Пікачу разом вирушають у неймовірну пригоду. Вони шукають ключ до розгадки у неоновому мегаполісі Райм-сіті, де люди та Покемони живуть пліч-о-пліч. Тім та Пікачу знайомляться з різними Покемонами та дізнаються шокуючу правду, здатну покласти край мирному співіснуванню та поставити під загрозу весь світ Покемонів.
«Омен: Переродження»
Жанр: Жахи, Трилер
Виробництво: США, Гонконг
Вік: 16+
Опис:
Сара і Джон Тернер виховують сина-вундеркінда Майлза, який відрізняється геніальним інтелектом. З роками в поведінці хлопчика відбуваються зловісні зміни, пробуджуючи в Сарі побоювання, що здібності Майлза – результат впливу надприродних сил. Навколо восьмирічного генія відбуваються страшні події, які можна пояснити тільки його минулими інкарнаціями.
«Шахрайки»
Жанр: Комедія, Кримінал
Виробництво: США
Вік: 16+
Опис:
Блискучі шахрайки Енн Гетевей та Ребел Вілсон виходять на велике полювання! Одна – витончена грація з холодним розумом, яка завжди зриває куш, інша – дівчина проста і за мить вичистить ваші кишені. Хто ж з них заволодіє серцем і банківським рахунком нової жертви?
Фільми 2-го тижня прокату:
«Месники: Завершення»
«За 5 кроків до кохання»
«Велика мандрівка»
Квитки в кіно можна придбати у касі на 1-му поверсі РЦ «Промінь», у додатку Multiplex або ж за посиланням.
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Про це повідомляє прес-служба закладу.
«Покемон: детектив Пікачу»
Жанр: Пригоди, Сімейний, Фентезі, Анімація.
Виробництво: Японія, США
Вік: 0+
Опис:
Фільм розпочинається із загадкового зникнення приватного детектива Гаррі Гудмана. Після цього його 21-річному синові Тіму належить з’ясувати, що сталось з батьком. У цьому Тімові допоможе Покемон детектив Пікачу, милий та мудрий дотепник, який часом є загадкою навіть для себе самого.
Тім та Пікачу разом вирушають у неймовірну пригоду. Вони шукають ключ до розгадки у неоновому мегаполісі Райм-сіті, де люди та Покемони живуть пліч-о-пліч. Тім та Пікачу знайомляться з різними Покемонами та дізнаються шокуючу правду, здатну покласти край мирному співіснуванню та поставити під загрозу весь світ Покемонів.
«Омен: Переродження»
Жанр: Жахи, Трилер
Виробництво: США, Гонконг
Вік: 16+
Опис:
Сара і Джон Тернер виховують сина-вундеркінда Майлза, який відрізняється геніальним інтелектом. З роками в поведінці хлопчика відбуваються зловісні зміни, пробуджуючи в Сарі побоювання, що здібності Майлза – результат впливу надприродних сил. Навколо восьмирічного генія відбуваються страшні події, які можна пояснити тільки його минулими інкарнаціями.
«Шахрайки»
Жанр: Комедія, Кримінал
Виробництво: США
Вік: 16+
Опис:
Блискучі шахрайки Енн Гетевей та Ребел Вілсон виходять на велике полювання! Одна – витончена грація з холодним розумом, яка завжди зриває куш, інша – дівчина проста і за мить вичистить ваші кишені. Хто ж з них заволодіє серцем і банківським рахунком нової жертви?
Фільми 2-го тижня прокату:
«Месники: Завершення»
«За 5 кроків до кохання»
«Велика мандрівка»
Квитки в кіно можна придбати у касі на 1-му поверсі РЦ «Промінь», у додатку Multiplex або ж за посиланням.
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