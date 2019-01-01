Які фільми у «Промені» вийдуть в прокат найближчим часом*





Про це повідомляє прес-служба закладу.



«Покемон: детектив Пікачу»



Жанр: Пригоди, Сімейний, Фентезі, Анімація.

Виробництво: Японія, США

Вік: 0+

Опис:

Фільм розпочинається із загадкового зникнення приватного детектива Гаррі Гудмана. Після цього його 21-річному синові Тіму належить з’ясувати, що сталось з батьком. У цьому Тімові допоможе Покемон детектив Пікачу, милий та мудрий дотепник, який часом є загадкою навіть для себе самого.



Тім та Пікачу разом вирушають у неймовірну пригоду. Вони шукають ключ до розгадки у неоновому мегаполісі Райм-сіті, де люди та Покемони живуть пліч-о-пліч. Тім та Пікачу знайомляться з різними Покемонами та дізнаються шокуючу правду, здатну покласти край мирному співіснуванню та поставити під загрозу весь світ Покемонів.







«Омен: Переродження»



Жанр: Жахи, Трилер

Виробництво: США, Гонконг

Вік: 16+

Опис:

Сара і Джон Тернер виховують сина-вундеркінда Майлза, який відрізняється геніальним інтелектом. З роками в поведінці хлопчика відбуваються зловісні зміни, пробуджуючи в Сарі побоювання, що здібності Майлза – результат впливу надприродних сил. Навколо восьмирічного генія відбуваються страшні події, які можна пояснити тільки його минулими інкарнаціями.







«Шахрайки»



Жанр: Комедія, Кримінал

Виробництво: США

Вік: 16+

Опис:

Блискучі шахрайки Енн Гетевей та Ребел Вілсон виходять на велике полювання! Одна – витончена грація з холодним розумом, яка завжди зриває куш, інша – дівчина проста і за мить вичистить ваші кишені. Хто ж з них заволодіє серцем і банківським рахунком нової жертви?







Фільми 2-го тижня прокату:



«Месники: Завершення»







«За 5 кроків до кохання»







«Велика мандрівка»







Квитки в кіно можна придбати у касі на 1-му поверсі РЦ «Промінь», у додатку Multiplex або ж

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 9 травня у кінотеатрі Multiplex, що у розважальному центрі «Промінь», покажуть декілька прем’єр.Про це повідомляє прес-служба закладу.Жанр: Пригоди, Сімейний, Фентезі, Анімація.Виробництво: Японія, СШАВік: 0+Опис:Фільм розпочинається із загадкового зникнення приватного детектива. Після цього його 21-річному синові Тіму належить з’ясувати, що сталось з батьком. У цьому Тімові допоможе Покемон детектив Пікачу, милий та мудрий дотепник, який часом є загадкою навіть для себе самого.Тім та Пікачу разом вирушають у неймовірну пригоду. Вони шукають ключ до розгадки у неоновому мегаполісі Райм-сіті, де люди та Покемони живуть пліч-о-пліч. Тім та Пікачу знайомляться з різними Покемонами та дізнаються шокуючу правду, здатну покласти край мирному співіснуванню та поставити під загрозу весь світ Покемонів.Жанр: Жахи, ТрилерВиробництво: США, ГонконгВік: 16+Опис:Сара і Джон Тернер виховують сина-вундеркінда Майлза, який відрізняється геніальним інтелектом. З роками в поведінці хлопчика відбуваються зловісні зміни, пробуджуючи в Сарі побоювання, що здібності Майлза – результат впливу надприродних сил. Навколо восьмирічного генія відбуваються страшні події, які можна пояснити тільки його минулими інкарнаціями.Жанр: Комедія, КриміналВиробництво: СШАВік: 16+Опис:Блискучі шахрайки Енн Гетевей та Ребел Вілсон виходять на велике полювання! Одна – витончена грація з холодним розумом, яка завжди зриває куш, інша – дівчина проста і за мить вичистить ваші кишені. Хто ж з них заволодіє серцем і банківським рахунком нової жертви?Фільми 2-го тижня прокату:Квитки в кіно можна придбати у касі на 1-му поверсі РЦ «Промінь», у додатку Multiplex або ж за посиланням

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