У Раді адвокатів Волині заперечили, що їхній колега вимагав у клієнта хабар

У Раді адвокатів Волинської області переконують, що інформація про те, що їхнього колегу затримали на хабарі, не відповідає дійсності.Про це написали на сторінці Ради адвокатів Волині у Facebook.Нагадаємо, учора, 7 травня, у поліції повідомили, що співробітники Луцького відділу поліції у співпраці із оперативниками управління захисту економіки в області Національної поліціїНатомість у Раді адвокатів запевняють, що факт подали неправильно.Зокрема, у повідомленні йдеться, що 6 травня 2019 року близько 16 години під час отримання адвокатом гонорару в приміщенні свого офісу від клієнта у відповідності до договору про надання правової допомоги та угоди про виплату гонорару, працівники поліції без дозволу адвоката проникли на територію його офісу з метою проведення огляду місця події на предмет виявлення неправомірної вигоди, яку ніби то отримав адвокат.Після вилучення у адвоката коштів, які були внесені клієнтом, як гонорар по справі, мобільного телефону, паспорта та посвідчення адвоката, адвоката було доставлено у Луцький відділ поліції в кабінет слідчого СВ Луцького ВП.До того ж, при проведенні слідчої дії не була надана ухвала слідчого судді про надання дозволу на її проведення, не був допущенний адвокат для захисту особи, відносно якої ця слідча дія проводилася, фактично було здійснено незаконне затримання адвоката.На переконання Ради адвокатів Волині, з обставин проведенння слідчої дії щодо адвоката, вбачаються порушення норм закону, які істотно порушують права та основоположні свободи людини, професійні права адвоката та гарантії адвокатської діяльності.З приводу цих порушень Рада адвокатів Волинської області направила заяву (повідомлення) в Територіальне управління Державного бюро розслідувань та прокурору Волинської області.