Атовець з Волині віддав власний броньований автомобіль на війну
Сьогодні, 19:01
Демобілізований учасник АТО зі Світязя Андрій Федун подарував своє авто одній з військових частин, яка виконує бойове завдання в зоні ООС.
Про це йдеться на сторінці громадської організації «Ветерани АТО Шацького району» у Facebook, пише Район.Шацьк.
«ГО «Ветерани АТО Шацького району» висловлює щиру вдячність своєму побратиму Андрію Федуну за його патріотичний вчинок та внесок в обороноздатність України: він подарував власний автомобіль ГАЗель в броньованому варіанті на баланс однієї із військових частин, яка виконує бойове завдання в зоні ООС. В свою чергу громадська організація ветеранів АТО долучилась до гарної ініціативи побратима та виділила власні кошти в розмірі 2 тисячі гривень на ремонт вказаного автомобіля та 4 тисячі гривень на транспортування ГАЗелі до військової частини» – йдеться у дописі.
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Про це йдеться на сторінці громадської організації «Ветерани АТО Шацького району» у Facebook, пише Район.Шацьк.
«ГО «Ветерани АТО Шацького району» висловлює щиру вдячність своєму побратиму Андрію Федуну за його патріотичний вчинок та внесок в обороноздатність України: він подарував власний автомобіль ГАЗель в броньованому варіанті на баланс однієї із військових частин, яка виконує бойове завдання в зоні ООС. В свою чергу громадська організація ветеранів АТО долучилась до гарної ініціативи побратима та виділила власні кошти в розмірі 2 тисячі гривень на ремонт вказаного автомобіля та 4 тисячі гривень на транспортування ГАЗелі до військової частини» – йдеться у дописі.
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