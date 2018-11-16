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Атовець з Волині віддав власний броньований автомобіль на війну

Атовець з Волині віддав власний броньований автомобіль на війну
Демобілізований учасник АТО зі Світязя Андрій Федун подарував своє авто одній з військових частин, яка виконує бойове завдання в зоні ООС.

Про це йдеться на сторінці громадської організації «Ветерани АТО Шацького району» у Facebook, пише Район.Шацьк.

«ГО «Ветерани АТО Шацького району» висловлює щиру вдячність своєму побратиму Андрію Федуну за його патріотичний вчинок та внесок в обороноздатність України: він подарував власний автомобіль ГАЗель в броньованому варіанті на баланс однієї із військових частин, яка виконує бойове завдання в зоні ООС. В свою чергу громадська організація ветеранів АТО долучилась до гарної ініціативи побратима та виділила власні кошти в розмірі 2 тисячі гривень на ремонт вказаного автомобіля та 4 тисячі гривень на транспортування ГАЗелі до військової частини» – йдеться у дописі.

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Теги: автомобіль, АТО, Андрій Федун, ООС, подарунок
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