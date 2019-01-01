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Тарас Шкітер поспілкувався із радником новообраного Президента Зеленського

Тарас Шкітер поспілкувався із радником новообраного Президента Зеленського
Співзасновник Громадянського Руху "СВІДОМІ" Тарас Шкітер намагався дізнатися у радника новообраного Президента України Дмитра Разумкова, чи «розжене» Володимир Зеленський нинішніх депутатів Верховної Ради і коли буде ухвалений закон про імпічмент Президента України.

Ці та інші питання Тарас Шкітер поставив Разумкову у ток-шоу на 112 каналі, пише "Конкурент".



"Для себе хочу зрозуміти: Зеленський хоче достркових виборів чи ні? Я хочу, аби 14 числа взяли і показали, хто не проголосує за інавгурацію 19. Нехай люди зроблять висновок. Ми вже прийшли до того, що громадяни набагато об'єктивніше дають оцінку політикам, ніж самі політики своїм опонентам. Тому я хотів би, щоб усе було відкрито і прозоро. Щоб Володимир Зеленський вийшов і сказав: "Я хочу інавгурацію 19, але я хочу перезапуск цього Парламенту, я хочу зміни закону про вибори до Верховної Ради, я запевняю, що буде ухвалений закон про імпічмент". Адже в мене як в людини, яку президенти неодноразово обманювали, закрадається думка: якщо більшість буде Володимира Зеленського, чи проголосує Парламент за закон про імпічмент. Я не вірю, що він виконає обіцянку. Чи можемо ми почути чітко не лише про те, коли команда хоче провести інавгурацію, але і якісь гарантії для нас, громадян? Влада ваша, а нам потрібен результат. А результат дають конкретні дії", – звернувся Тарас Шкітер до Разумкова.

У відповідь Дмитро Разумков зауважив, що розпустити Парламент може тільки Президент, тому це питання до Зеленського. А щодо закону про імпічмент Разумков запевнив: тут можна не переживати.

"Це один із базових законопроектів, які прописані в програмі, на рівні зі зняттям депутатської недоторканості та зняття недоторканості із суддів", – наголосив він.

Також Разумков зазначив, що представники Ради спробувала "кинути" в інформаційний простір закон про Президента, яким би "відрубали" всі повноваження, які в нього є, зокрема й ті, які прописані в Конституції.

Тарас Шкітер зауважив, що цей законопроект не був зареєстрований у Веховній Раді, тому це винятково інформаційна атака.

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Теги: Тарас Шкітер, Дмитро Разумков, Володимир Зеленський
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