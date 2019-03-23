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На Волині уже півтора місяця розшукують безвісти зниклого уродженця Німеччини

На Волині уже півтора місяця розшукують безвісти зниклого уродженця Німеччини
Більше місяця тривають пошуки безвісти зниклого володимир-волинця Краснолуцького Дмитра Олександровича.

Про це інформує "ВолиньUA".

Нагадаємо, що Дмитро Краснолуцький ще 23.03.2019 року о 08:30 год. пішов з дому і місце його перебування не відоме.

За словами старшого оперуповноваженого сектору кримінальної поліції Володимир-Волинського ВП Олександра Ольховського на розшук зникло було кинуто чималі сили. Прочесано територію усієї Оваднівської ОТГ, до пошуків залучали квадрокоптер, а також військових, але, на жаль, встановити місцеперебування Дмитра Краснолуцького наразі не вдалося.

Краснолуцький Дмитро Олександрович 26.10.1987 р.н., ур.м. Магдебург, Німеччина, жит. м.Володимира-Волинського, вул. Поліської Січі.

Його прикмети: зріст 170 см, худорлявої статури, волосся русяве, стрижка коротка. Зловживає спиртними напоями.

Був одягнений: чорна коротка куртка з капюшоном, темні джинси, чорна спортивна шапка, взутий в білі кросівки.

Володимир-Волинська поліція просить усіх, кому відома будь-яка інформація про розшукуваного повідомити за номерами: 093-194-17-95, 2-25-70 або 102.

На Волині уже півтора місяця розшукують безвісти зниклого уродженця Німеччини

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Теги: розшук, Краснолуцький Олександр
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