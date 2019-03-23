На Волині уже півтора місяця розшукують безвісти зниклого уродженця Німеччини

Краснолуцького Дмитра Олександровича.



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Нагадаємо, що Дмитро Краснолуцький ще 23.03.2019 року о 08:30 год. пішов з дому і місце його перебування не відоме.



За словами старшого оперуповноваженого сектору кримінальної поліції Володимир-Волинського ВП Олександра Ольховського на розшук зникло було кинуто чималі сили. Прочесано територію усієї Оваднівської ОТГ, до пошуків залучали квадрокоптер, а також військових, але, на жаль, встановити місцеперебування Дмитра Краснолуцького наразі не вдалося.



Краснолуцький Дмитро Олександрович 26.10.1987 р.н., ур.м. Магдебург, Німеччина, жит. м.Володимира-Волинського, вул. Поліської Січі.



Його прикмети: зріст 170 см, худорлявої статури, волосся русяве, стрижка коротка. Зловживає спиртними напоями.



Був одягнений: чорна коротка куртка з капюшоном, темні джинси, чорна спортивна шапка, взутий в білі кросівки.



Володимир-Волинська поліція просить усіх, кому відома будь-яка інформація про розшукуваного повідомити за номерами: 093-194-17-95, 2-25-70 або 102.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Більше місяця тривають пошуки безвісти зниклого володимир-волинцяПро це інформує "ВолиньUA" Нагадаємо, що Дмитро Краснолуцький ще 23.03.2019 року о 08:30 год. пішов з дому і місце його перебування не відоме.За словами старшого оперуповноваженого сектору кримінальної поліції Володимир-Волинського ВПна розшук зникло було кинуто чималі сили. Прочесано територію усієї Оваднівської ОТГ, до пошуків залучали квадрокоптер, а також військових, але, на жаль, встановити місцеперебування Дмитра Краснолуцького наразі не вдалося.Краснолуцький Дмитро Олександрович 26.10.1987 р.н., ур.м. Магдебург, Німеччина, жит. м.Володимира-Волинського, вул. Поліської Січі.Його прикмети: зріст 170 см, худорлявої статури, волосся русяве, стрижка коротка. Зловживає спиртними напоями.Був одягнений: чорна коротка куртка з капюшоном, темні джинси, чорна спортивна шапка, взутий в білі кросівки.Володимир-Волинська поліція просить усіх, кому відома будь-яка інформація про розшукуваного повідомити за номерами: 093-194-17-95, 2-25-70 або 102.

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