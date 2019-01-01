Було – стало: порівняли сучасні вулиці волинського міста зі столітніми світлинами. ВІДЕО





Відповідний фільм під назвою "Володимир. Забуті образи міста" опублікували на



Відеофільм створено з нагоди презентації книги-альбому Романа Мазурка та Анатолія Гнатюка "Володимир Забуті образи міста" на поштівках та фотографіях періоду 1900х-1930х рр.



Використано унікальні фотознімки м. Володимир-Волинський з приватних колекцій архітектора Романа Мазурка та краєзнавця Анатолія Гнатюка.





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