Було – стало: порівняли сучасні вулиці волинського міста зі столітніми світлинами. ВІДЕО
Сьогодні, 23:01
У мережі опублікували відео, на якому порівнюють сучасні стародавні вулиці Володимира-Волинського.
Відповідний фільм під назвою "Володимир. Забуті образи міста" опублікували на youtube-каналі Романа Мазурка.
Відеофільм створено з нагоди презентації книги-альбому Романа Мазурка та Анатолія Гнатюка "Володимир Забуті образи міста" на поштівках та фотографіях періоду 1900х-1930х рр.
Використано унікальні фотознімки м. Володимир-Волинський з приватних колекцій архітектора Романа Мазурка та краєзнавця Анатолія Гнатюка.
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Відповідний фільм під назвою "Володимир. Забуті образи міста" опублікували на youtube-каналі Романа Мазурка.
Відеофільм створено з нагоди презентації книги-альбому Романа Мазурка та Анатолія Гнатюка "Володимир Забуті образи міста" на поштівках та фотографіях періоду 1900х-1930х рр.
Використано унікальні фотознімки м. Володимир-Волинський з приватних колекцій архітектора Романа Мазурка та краєзнавця Анатолія Гнатюка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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