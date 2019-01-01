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Було – стало: порівняли сучасні вулиці волинського міста зі столітніми світлинами. ВІДЕО

Було – стало: порівняли сучасні вулиці волинського міста зі столітніми світлинами. ВІДЕО
У мережі опублікували відео, на якому порівнюють сучасні стародавні вулиці Володимира-Волинського.

Відповідний фільм під назвою "Володимир. Забуті образи міста" опублікували на youtube-каналі Романа Мазурка.

Відеофільм створено з нагоди презентації книги-альбому Романа Мазурка та Анатолія Гнатюка "Володимир Забуті образи міста" на поштівках та фотографіях періоду 1900х-1930х рр.

Використано унікальні фотознімки м. Володимир-Волинський з приватних колекцій архітектора Романа Мазурка та краєзнавця Анатолія Гнатюка.


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Теги: відео, Володиимир-Волинський, історія, ретрофото
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