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«Перша хвилина миру»: лучани вшанували полеглих воїнів. ФОТО

«Перша хвилина миру»: лучани вшанували полеглих воїнів. ФОТО
У Луцьку з нагоди Дня пам’яті та примирення уже традиційно пройшла акція "Перша хвилина миру".

Лучани зібралися на Театральній площі, аби вшанувати пам'ять тих, хто не повернувся з поля бою, хто поліг у боях на сході України та тих, хто зараз захищає країну від ворога.

Після хвилини мовчання з вітальним словом до присуnніх звернулися секретар Луцької міської ради Григорій Пустовіт та заступник голови Волинської обласної державної адміністрації Світлана Мишковець.

У виконанні оркестру лунали класичні твори, а також пісні українських композиторів: «Мить» (гурту «Океан Ельзи»), «Баладу про мальви» (Володимира Івасюка), «Солдатику мій» (відома у виконанні Лесі Горової), «Біла голубка» (Олега Винника), «Біля тополі» (гурту «Еней»).

На площі люди виклали зі свічок число 74, що символізує річницю перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

«Перша хвилина миру»: лучани вшанували полеглих воїнів. ФОТО
«Перша хвилина миру»: лучани вшанували полеглих воїнів. ФОТО
«Перша хвилина миру»: лучани вшанували полеглих воїнів. ФОТО
«Перша хвилина миру»: лучани вшанували полеглих воїнів. ФОТО
«Перша хвилина миру»: лучани вшанували полеглих воїнів. ФОТО
«Перша хвилина миру»: лучани вшанували полеглих воїнів. ФОТО
«Перша хвилина миру»: лучани вшанували полеглих воїнів. ФОТО
«Перша хвилина миру»: лучани вшанували полеглих воїнів. ФОТО
«Перша хвилина миру»: лучани вшанували полеглих воїнів. ФОТО
«Перша хвилина миру»: лучани вшанували полеглих воїнів. ФОТО
«Перша хвилина миру»: лучани вшанували полеглих воїнів. ФОТО
«Перша хвилина миру»: лучани вшанували полеглих воїнів. ФОТО
«Перша хвилина миру»: лучани вшанували полеглих воїнів. ФОТО
«Перша хвилина миру»: лучани вшанували полеглих воїнів. ФОТО
«Перша хвилина миру»: лучани вшанували полеглих воїнів. ФОТО
«Перша хвилина миру»: лучани вшанували полеглих воїнів. ФОТО
«Перша хвилина миру»: лучани вшанували полеглих воїнів. ФОТО
«Перша хвилина миру»: лучани вшанували полеглих воїнів. ФОТО
«Перша хвилина миру»: лучани вшанували полеглих воїнів. ФОТО
«Перша хвилина миру»: лучани вшанували полеглих воїнів. ФОТО
«Перша хвилина миру»: лучани вшанували полеглих воїнів. ФОТО
«Перша хвилина миру»: лучани вшанували полеглих воїнів. ФОТО
«Перша хвилина миру»: лучани вшанували полеглих воїнів. ФОТО
«Перша хвилина миру»: лучани вшанували полеглих воїнів. ФОТО
«Перша хвилина миру»: лучани вшанували полеглих воїнів. ФОТО
«Перша хвилина миру»: лучани вшанували полеглих воїнів. ФОТО

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Теги: перша хвилина миру, акція
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