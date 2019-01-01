«Перша хвилина миру»: лучани вшанували полеглих воїнів. ФОТО

У Луцьку з нагоди Дня пам’яті та примирення уже традиційно пройшла акція "Перша хвилина миру".Лучани зібралися на Театральній площі, аби вшанувати пам'ять тих, хто не повернувся з поля бою, хто поліг у боях на сході України та тих, хто зараз захищає країну від ворога.Після хвилини мовчання з вітальним словом до присуnніх звернулися секретар Луцької міської радита заступник голови Волинської обласної державної адміністраціїУ виконанні оркестру лунали класичні твори, а також пісні українських композиторів: «Мить» (гурту «Океан Ельзи»), «Баладу про мальви» (Володимира Івасюка), «Солдатику мій» (відома у виконанні Лесі Горової), «Біла голубка» (Олега Винника), «Біля тополі» (гурту «Еней»).На площі люди виклали зі свічок число 74, що символізує річницю перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.