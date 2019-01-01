«Перша хвилина миру»: лучани вшанували полеглих воїнів. ФОТО
Сьогодні, 00:26
У Луцьку з нагоди Дня пам’яті та примирення уже традиційно пройшла акція "Перша хвилина миру".
Лучани зібралися на Театральній площі, аби вшанувати пам'ять тих, хто не повернувся з поля бою, хто поліг у боях на сході України та тих, хто зараз захищає країну від ворога.
Після хвилини мовчання з вітальним словом до присуnніх звернулися секретар Луцької міської ради Григорій Пустовіт та заступник голови Волинської обласної державної адміністрації Світлана Мишковець.
У виконанні оркестру лунали класичні твори, а також пісні українських композиторів: «Мить» (гурту «Океан Ельзи»), «Баладу про мальви» (Володимира Івасюка), «Солдатику мій» (відома у виконанні Лесі Горової), «Біла голубка» (Олега Винника), «Біля тополі» (гурту «Еней»).
На площі люди виклали зі свічок число 74, що символізує річницю перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Лучани зібралися на Театральній площі, аби вшанувати пам'ять тих, хто не повернувся з поля бою, хто поліг у боях на сході України та тих, хто зараз захищає країну від ворога.
Після хвилини мовчання з вітальним словом до присуnніх звернулися секретар Луцької міської ради Григорій Пустовіт та заступник голови Волинської обласної державної адміністрації Світлана Мишковець.
У виконанні оркестру лунали класичні твори, а також пісні українських композиторів: «Мить» (гурту «Океан Ельзи»), «Баладу про мальви» (Володимира Івасюка), «Солдатику мій» (відома у виконанні Лесі Горової), «Біла голубка» (Олега Винника), «Біля тополі» (гурту «Еней»).
На площі люди виклали зі свічок число 74, що символізує річницю перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
«Перша хвилина миру»: лучани вшанували полеглих воїнів. ФОТО
Сьогодні, 00:26
9 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Глухонімий водій, який п'яним скоїв аварію у Луцьку, хотів відкупитися сотнями євро. ФОТО. ВІДЕО
08 травень, 23:22
Було – стало: порівняли сучасні вулиці волинського міста зі столітніми світлинами. ВІДЕО
08 травень, 23:01