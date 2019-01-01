9 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні відзначають день народження керуючий Волинською єпархією Православної церкви України митрополит Михаїл (на фото), підприємець, депутат обласної ради Володимир Дейна.
Вітаємо їх з цим святом. Зичимо доброго здоров’я і можливості втілювати у життя всі задуми.
Іменинники 9 травня – Василь, Георгій, Степан і Тамара.
Волинянам, які мають ці імена, бажаємо здоров’я, радості від життя й любові від близьких.
Сьогодні – День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Цього дня традиційно вшановують людей, які загинули в роки війни.
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Вітаємо їх з цим святом. Зичимо доброго здоров’я і можливості втілювати у життя всі задуми.
Іменинники 9 травня – Василь, Георгій, Степан і Тамара.
Волинянам, які мають ці імена, бажаємо здоров’я, радості від життя й любові від близьких.
Сьогодні – День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Цього дня традиційно вшановують людей, які загинули в роки війни.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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