9 травня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні відзначають день народження керуючий Волинською єпархією Православної церкви України митрополит(на фото), підприємець, депутат обласної радиВітаємо їх з цим святом. Зичимо доброго здоров’я і можливості втілювати у життя всі задуми.Іменинники 9 травня – Василь, Георгій, Степан і Тамара.Волинянам, які мають ці імена, бажаємо здоров’я, радості від життя й любові від близьких.Сьогодні – День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Цього дня традиційно вшановують людей, які загинули в роки війни.