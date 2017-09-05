Розшукують водія, який розтрощив паркан біля кладовища у селі під Луцьком. ФОТО
Сьогодні, 01:30
У Провідну неділю, 5 травня, невідомий на автомобілі марки "Жигулі" розтрощив паркан біля кладовища, що у селі Прилуцьке.
Про це у facebook написав голова ОСН "Вуличний комітет "Гущанський" Володимир Маць. Він припускає, що горе-водій міг бути у стані алкогольного сп'яніння.
"Не дивлячись на погану, дощову погоду, люди приїжджали, приходили на кладовище і я зі своїми синами також прийшов на цвинтар.
Але на жаль під час проводів стався неприємний інцидент, десь о 14.00 годині автомобіль марки "Жигуль", синього кольору розвертався біля кута загорожі кладовища зі сторони вул. Наливайка і вул. Богуна та пошкодив нову залізобетонну огорожу, розтрощив стопчик і тріснули дві плити.
Сам водій "антихрист" на своєму автомобілі втік з місця події.
Видно був в нетверезому стані та думає, що він гріх сховав від людей, але від Бога не сховаєш. На місце події я викликав поліцію, написав заяву та пояснення. Горе водія буде розшукувати поліція.
Можливо хтось бачив номера автомобіля, чи знає власника "Жигуля", прошу повідомити на 102, або в Прилуцьку сільську раду.
Мій мобільний телефон : 095-648-97-78. Буду дуже вдячний", - йдеться в дописі.
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Про це у facebook написав голова ОСН "Вуличний комітет "Гущанський" Володимир Маць. Він припускає, що горе-водій міг бути у стані алкогольного сп'яніння.
"Не дивлячись на погану, дощову погоду, люди приїжджали, приходили на кладовище і я зі своїми синами також прийшов на цвинтар.
Але на жаль під час проводів стався неприємний інцидент, десь о 14.00 годині автомобіль марки "Жигуль", синього кольору розвертався біля кута загорожі кладовища зі сторони вул. Наливайка і вул. Богуна та пошкодив нову залізобетонну огорожу, розтрощив стопчик і тріснули дві плити.
Сам водій "антихрист" на своєму автомобілі втік з місця події.
Видно був в нетверезому стані та думає, що він гріх сховав від людей, але від Бога не сховаєш. На місце події я викликав поліцію, написав заяву та пояснення. Горе водія буде розшукувати поліція.
Можливо хтось бачив номера автомобіля, чи знає власника "Жигуля", прошу повідомити на 102, або в Прилуцьку сільську раду.
Мій мобільний телефон : 095-648-97-78. Буду дуже вдячний", - йдеться в дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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