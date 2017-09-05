Розшукують водія, який розтрощив паркан біля кладовища у селі під Луцьком. ФОТО





Про це у Володимир Маць. Він припускає, що горе-водій міг бути у стані алкогольного сп'яніння.



"Не дивлячись на погану, дощову погоду, люди приїжджали, приходили на кладовище і я зі своїми синами також прийшов на цвинтар.



Але на жаль під час проводів стався неприємний інцидент, десь о 14.00 годині автомобіль марки "Жигуль", синього кольору розвертався біля кута загорожі кладовища зі сторони вул. Наливайка і вул. Богуна та пошкодив нову залізобетонну огорожу, розтрощив стопчик і тріснули дві плити.



Сам водій "антихрист" на своєму автомобілі втік з місця події.



Видно був в нетверезому стані та думає, що він гріх сховав від людей, але від Бога не сховаєш. На місце події я викликав поліцію, написав заяву та пояснення. Горе водія буде розшукувати поліція.



Можливо хтось бачив номера автомобіля, чи знає власника "Жигуля", прошу повідомити на 102, або в Прилуцьку сільську раду.



Мій мобільний телефон : 095-648-97-78. Буду дуже вдячний", - йдеться в дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Провідну неділю, 5 травня, невідомий на автомобілі марки "Жигулі" розтрощив паркан біля кладовища, що у селі Прилуцьке.Про це у facebook написав голова ОСН "Вуличний комітет "Гущанський". Він припускає, що горе-водій міг бути у стані алкогольного сп'яніння."Не дивлячись на погану, дощову погоду, люди приїжджали, приходили на кладовище і я зі своїми синами також прийшов на цвинтар.Але на жаль під час проводів стався неприємний інцидент, десь о 14.00 годині автомобіль марки "Жигуль", синього кольору розвертався біля кута загорожі кладовища зі сторони вул. Наливайка і вул. Богуна та пошкодив нову залізобетонну огорожу, розтрощив стопчик і тріснули дві плити.Сам водій "антихрист" на своєму автомобілі втік з місця події.Видно був в нетверезому стані та думає, що він гріх сховав від людей, але від Бога не сховаєш. На місце події я викликав поліцію, написав заяву та пояснення. Горе водія буде розшукувати поліція.Можливо хтось бачив номера автомобіля, чи знає власника "Жигуля", прошу повідомити на 102, або в Прилуцьку сільську раду.Мій мобільний телефон : 095-648-97-78. Буду дуже вдячний", - йдеться в дописі.

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