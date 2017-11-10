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Більше сотні волинян спіймали на крадіжці газу

Більше сотні волинян спіймали на крадіжці газу
Фахівці «Волиньгазу» лише цьогоріч зафіксували понад 120 випадків самовільного відновлення газопостачання в боржників та понад 90 випадків втручання в роботу лічильників газу.

За фактами незаконного використання енергоресурсу крадії мають оплатити понад 2 млн грн нарахованих збитків, – повідомила IA ZIK фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою «Волиньгазу» Оксана Швець.

Одним із видів порушень, внаслідок яких здійснюється донарахування об’ємів природного газу або зміна режиму нарахування, є самовільне відновлення газопостачання. Тобто, якщо споживач самовільно відновлює газопостачання, навіть у разі погашення заборгованості або після усунення будь-якого порушення, компанія «Волиньгаз» змушена здійснити повторне припинення газопостачання механічним методом (відрізка). А також здійснити нарахування за граничними об’ємами споживання, навіть за наявності індивідуального лічильника газу.

«Споживачам, які втручаються в роботу лічильника газу для зменшення показань до сплати нараховується вартість експертизи, монтажу та демонтажу приладу обліку. Також вони зобов’язані купити лічильник газу за власний кошт, який у середньому коштує близько 4 тис. грн. Цього року газовики виявили махінацій з лічильниками на 30% більше ніж у 2018 році», – зазначив комерційний директор «Волиньгазу» Андрій Карпомиз.

Експертизи газових лічильників споживачів проводяться за участю представників служб ПАТ «Волиньгаз», державного підприємства «Волиньстандартметрологія» та споживачів. У разі відсутності запрошеного власника лічильника газу в зазначений день, експертизу приладу обліку газу комісія проводить без його присутності.

Якщо втручання в роботу лічильника комісією не підтверджено, вартість експертизи не нараховується до сплати споживачу. Оплата збитків за несанкціоноване використання газу та вартість експертизи лічильника здійснюється тільки за підтвердження факту крадіжки газу.

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Теги: газ, Волиньгаз, крадіжка, лічильник
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