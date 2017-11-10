Більше сотні волинян спіймали на крадіжці газу





За фактами незаконного використання енергоресурсу крадії мають оплатити понад 2 млн грн нарахованих збитків, – повідомила Оксана Швець.



Одним із видів порушень, внаслідок яких здійснюється донарахування об’ємів природного газу або зміна режиму нарахування, є самовільне відновлення газопостачання. Тобто, якщо споживач самовільно відновлює газопостачання, навіть у разі погашення заборгованості або після усунення будь-якого порушення, компанія «Волиньгаз» змушена здійснити повторне припинення газопостачання механічним методом (відрізка). А також здійснити нарахування за граничними об’ємами споживання, навіть за наявності індивідуального лічильника газу.



«Споживачам, які втручаються в роботу лічильника газу для зменшення показань до сплати нараховується вартість експертизи, монтажу та демонтажу приладу обліку. Також вони зобов’язані купити лічильник газу за власний кошт, який у середньому коштує близько 4 тис. грн. Цього року газовики виявили махінацій з лічильниками на 30% більше ніж у 2018 році», – зазначив комерційний директор «Волиньгазу» Андрій Карпомиз.



Експертизи газових лічильників споживачів проводяться за участю представників служб ПАТ «Волиньгаз», державного підприємства «Волиньстандартметрологія» та споживачів. У разі відсутності запрошеного власника лічильника газу в зазначений день, експертизу приладу обліку газу комісія проводить без його присутності.



Якщо втручання в роботу лічильника комісією не підтверджено, вартість експертизи не нараховується до сплати споживачу. Оплата збитків за несанкціоноване використання газу та вартість експертизи лічильника здійснюється тільки за підтвердження факту крадіжки газу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Фахівці «Волиньгазу» лише цьогоріч зафіксували понад 120 випадків самовільного відновлення газопостачання в боржників та понад 90 випадків втручання в роботу лічильників газу.За фактами незаконного використання енергоресурсу крадії мають оплатити понад 2 млн грн нарахованих збитків, – повідомила IA ZIK фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою «Волиньгазу»Одним із видів порушень, внаслідок яких здійснюється донарахування об’ємів природного газу або зміна режиму нарахування, є самовільне відновлення газопостачання. Тобто, якщо споживач самовільно відновлює газопостачання, навіть у разі погашення заборгованості або після усунення будь-якого порушення, компанія «Волиньгаз» змушена здійснити повторне припинення газопостачання механічним методом (відрізка). А також здійснити нарахування за граничними об’ємами споживання, навіть за наявності індивідуального лічильника газу.«Споживачам, які втручаються в роботу лічильника газу для зменшення показань до сплати нараховується вартість експертизи, монтажу та демонтажу приладу обліку. Також вони зобов’язані купити лічильник газу за власний кошт, який у середньому коштує близько 4 тис. грн. Цього року газовики виявили махінацій з лічильниками на 30% більше ніж у 2018 році», – зазначив комерційний директор «Волиньгазу»Експертизи газових лічильників споживачів проводяться за участю представників служб ПАТ «Волиньгаз», державного підприємства «Волиньстандартметрологія» та споживачів. У разі відсутності запрошеного власника лічильника газу в зазначений день, експертизу приладу обліку газу комісія проводить без його присутності.Якщо втручання в роботу лічильника комісією не підтверджено, вартість експертизи не нараховується до сплати споживачу. Оплата збитків за несанкціоноване використання газу та вартість експертизи лічильника здійснюється тільки за підтвердження факту крадіжки газу.

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