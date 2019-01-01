Тріумф людини: у Луцьку розповіли історії людей, які вижили у концтаборах
Сьогодні, 02:03
Виставка "Тріумф людини. Мешканці України, які пройшли нацистські концтабори" - це історична правда про долю українців без будь-яких упущень та ідеологічних скорочень.
Про це журналістам Суспільного розповіла представниця Інституту національної пам'яті Леся Бондарук.
Серед відвідувачів виставки були й члени Спілки в'язнів-жертв нацизму.
Зокрема, про долю українців у концтаборах розповів колишній в'язень гестапо лучанин Олександр Ніколаєв.
Деталі - у сюжеті.
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Про це журналістам Суспільного розповіла представниця Інституту національної пам'яті Леся Бондарук.
Серед відвідувачів виставки були й члени Спілки в'язнів-жертв нацизму.
Зокрема, про долю українців у концтаборах розповів колишній в'язень гестапо лучанин Олександр Ніколаєв.
Деталі - у сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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