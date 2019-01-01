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Тріумф людини: у Луцьку розповіли історії людей, які вижили у концтаборах

Тріумф людини: у Луцьку розповіли історії людей, які вижили у концтаборах
Виставка "Тріумф людини. Мешканці України, які пройшли нацистські концтабори" - це історична правда про долю українців без будь-яких упущень та ідеологічних скорочень.

Про це журналістам Суспільного розповіла представниця Інституту національної пам'яті Леся Бондарук.

Серед відвідувачів виставки були й члени Спілки в'язнів-жертв нацизму.

Зокрема, про долю українців у концтаборах розповів колишній в'язень гестапо лучанин Олександр Ніколаєв.

Деталі - у сюжеті.


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Теги: концтабір, нацизм, виставка
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