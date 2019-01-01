Тріумф людини: у Луцьку розповіли історії людей, які вижили у концтаборах





Про це журналістам Леся Бондарук.



Серед відвідувачів виставки були й члени Спілки в'язнів-жертв нацизму.



Зокрема, про долю українців у концтаборах розповів колишній в'язень гестапо лучанин Олександр Ніколаєв.



Деталі - у сюжеті.





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