На Волині за рік побудували 15 футбольних майданчиків
Сьогодні, 05:17
На Волині протягом 2018 року побудували 15 об’єктів спортивної інфраструктури.
До уваги беруться футбольні майданчики та поля зі штучним покриттям, будівництво яких було профінансовано з різних джерел. Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.
У Волинській області протягом 2018 року побудовано 15 об’єктів (15 майданчиків), зокрема: Луцьк (3 майданчики), Ковель (1), Володимир-Волинський (2), Володимир-Волинський район (2), Іваничівський район (1), Маневицький район (1), Любомльський район (2), Луцький район (1), Ковельський район (2).
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До уваги беруться футбольні майданчики та поля зі штучним покриттям, будівництво яких було профінансовано з різних джерел. Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.
У Волинській області протягом 2018 року побудовано 15 об’єктів (15 майданчиків), зокрема: Луцьк (3 майданчики), Ковель (1), Володимир-Волинський (2), Володимир-Волинський район (2), Іваничівський район (1), Маневицький район (1), Любомльський район (2), Луцький район (1), Ковельський район (2).
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