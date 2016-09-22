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На Волині за рік побудували 15 футбольних майданчиків

На Волині за рік побудували 15 футбольних майданчиків
На Волині протягом 2018 року побудували 15 об’єктів спортивної інфраструктури.

До уваги беруться футбольні майданчики та поля зі штучним покриттям, будівництво яких було профінансовано з різних джерел. Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

У Волинській області протягом 2018 року побудовано 15 об’єктів (15 майданчиків), зокрема: Луцьк (3 майданчики), Ковель (1), Володимир-Волинський (2), Володимир-Волинський район (2), Іваничівський район (1), Маневицький район (1), Любомльський район (2), Луцький район (1), Ковельський район (2).

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Теги: футбол, майданчик
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