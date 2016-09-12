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Верховний суд поновив на посаді очільника волинської юстиції. ВІДЕО

Верховний суд поновив на посаді очільника волинської юстиції. ВІДЕО
Верховний суд України 3 квітня поновив колишнього керівника Управління юстиції Волині Валентина Кухарика на його посаді. Втім, каже чиновник, рішення поки не виконане.

За майже півтора року судової тяганини, та цілої низки рішень на його користь, реально приступити до роботи Валентину Кухарику так і не вдалося. Причина проста: рішення суду, виконує те саме Міністерство, що й звільняло посадовця. Про це пише Перший з посиланням на Сфера-ТВ.Луцьк.

3-го квітня відбулося судове засідання у Верховному суді України, який і поставив крапку у цій справі, та остаточно поновив Валентина Кухарика на посаді начальника Головного територіального управління юстиції Волині, а звільнення 26 лютого 2018-го року визнав неправомірним. Рішення підлягає до негайного виконання.

Антон Кустик, який наразі займає посаду начальника управління юстиції в області, про постанову Верховного суду знає, натомість стверджує, - що Валентин Кухарик, звернувся до Мінюсту лише у частині виплати заробітної плати.

Детальніше – у сюжеті.


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Теги: Валентин Кухарик, юстиція, Верховний суд, посада, поновлення
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