У Туреччині випав сніг. ФОТО





Товщина снігового покриву, зокрема на горі Улудаг, сягає 6 см, - пишуть



Тут також очікується зниження температури до 10 градусів морозу.



Через сніг та похолодання лижний курорт на горі Улудаг у Туреччині знову відкрили.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У північно-західних районах Туреччини неочікувано випав сніг.Товщина снігового покриву, зокрема на горі Улудаг, сягає 6 см, - пишуть Факти Тут також очікується зниження температури до 10 градусів морозу.Через сніг та похолодання лижний курорт на горі Улудаг у Туреччині знову відкрили.

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