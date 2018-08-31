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У Туреччині випав сніг. ФОТО

У Туреччині випав сніг. ФОТО
У північно-західних районах Туреччини неочікувано випав сніг.

Товщина снігового покриву, зокрема на горі Улудаг, сягає 6 см, - пишуть Факти.

Тут також очікується зниження температури до 10 градусів морозу.

Через сніг та похолодання лижний курорт на горі Улудаг у Туреччині знову відкрили.

У Туреччині випав сніг. ФОТО
У Туреччині випав сніг. ФОТО
У Туреччині випав сніг. ФОТО
У Туреччині випав сніг. ФОТО

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Теги: Туреччина, сніг
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