У Туреччині випав сніг. ФОТО
Сьогодні, 04:36
У північно-західних районах Туреччини неочікувано випав сніг.
Товщина снігового покриву, зокрема на горі Улудаг, сягає 6 см, - пишуть Факти.
Тут також очікується зниження температури до 10 градусів морозу.
Через сніг та похолодання лижний курорт на горі Улудаг у Туреччині знову відкрили.
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Товщина снігового покриву, зокрема на горі Улудаг, сягає 6 см, - пишуть Факти.
Тут також очікується зниження температури до 10 градусів морозу.
Через сніг та похолодання лижний курорт на горі Улудаг у Туреччині знову відкрили.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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