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Нічна автотроща: п’яний волинянин скоїв аварію на Рівненщині і втікав з місця події. ФОТО

Нічна автотроща: п’яний волинянин скоїв аварію на Рівненщині і втікав з місця події. ФОТО
Сьогодні, дев'ятого травня, близько четвертої години ранку на автодорозі «Київ-Чоп» водій вантажівки здійснив лобове зіткнення з мікроавтобусом, і не зупиняючись намагався втекти з місця події.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області.

Слідчо-оперативна группа на місці події встановила, що поблизу села Велика Омеляна 34-річний водій вантажного автомобіля Volvo, рухаючись у напрямку Львова, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із мікроавтобусом Volkswagen LT35. Після цього, не зупиняючись, водій вантажівки продовжив рух, намагаючись втекти з місця події.

На лінію "102" про подію повідомили очевидці, які надали орієнтування на автомобіль і напрям його руху. Вже за кілька кілометрів від місця вчинення ДТП екіпаж патрульних поліцейських помітив вказану вантажівку із механічними пошкодженнями і подав вимогу зупинитися.

За кермом автомобіля поліцейські виявили жителя Волинської області, який перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння і не міг нічого пояснити. Від проходження процедури освідування чоловік відмовився.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждали 51-річний водій та 30-річний пасажир мікроавтобуса, жителі Івано-Франківської області. За попередньою інформацією у них діагностували переломи кінцівок. Вони перебувають в лікарні.

Слідчі Рівненського районного відділення поліції за фактом порушення правил дорожнього руху розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.

Нічна автотроща: п’яний волинянин скоїв аварію на Рівненщині і втікав з місця події. ФОТО
Нічна автотроща: п’яний волинянин скоїв аварію на Рівненщині і втікав з місця події. ФОТО
Нічна автотроща: п’яний волинянин скоїв аварію на Рівненщині і втікав з місця події. ФОТО
Нічна автотроща: п’яний волинянин скоїв аварію на Рівненщині і втікав з місця події. ФОТО
Нічна автотроща: п’яний волинянин скоїв аварію на Рівненщині і втікав з місця події. ФОТО




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Теги: аварія, Волинь, Рівненщина, вантажівка
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