вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

9 травня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

9 травня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
9 травня 2019 року відзначають День Глафіри. Вважають, що 9 травня – найкращий день для посадки гороху і картоплі. Також сьогодні відзначається День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, День пікніка та День вуличних музикантів.

Іменини сьогодні святкують: Василь, Іван, Микола, Петро, Степан, пише 24 канал.

Народні прикмети на 9 травня

– День ясний і багато роси – очікуйте багатого врожаю огірків.

– Зозуля кує часто і голосно – незабаром настане гарна погода.

– Свіжий ранковий вітер протягом дня посилюється, а до вечора, навпаки, слабшає – прикмета до того, що буде ясна і стійка погода.

– У хмар 9 травня не видно верхівок – в найближчу годину почнеться сильна гроза.

– Ясний ранок – прикмета до того, що пора посіви проводити.

Що можна робити 9 травня

1. Давайте милостиню нужденним людям. Чим більше коштів дасте – тим більше отримаєте.

Що не можна робити 9 травня

1. Утримайтеся від походу до перукаря, адже стрижка та фарбування волосся спровокує у вашому житті сварку.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: 9 травня, свято, прикмети, забобони
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
За яку роботу на Волині готові платити від 15 до 30 тисяч: перелік вакансій
Важить 80 кілограмів і любить купатися: тигреняті Тріші з луцького зоопарку виповнився 1 рік. ФОТО
Хлопчика, якого знайшли посеред вулиці у Луцьку, забрали до дитбудинку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
9 травня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:46
Нічна автотроща: п’яний волинянин скоїв аварію на Рівненщині і втікав з місця події. ФОТО
Сьогодні, 09:28
Тимчасово не курсуватиме поїзд «Ковель – Ягодин»
Сьогодні, 09:02
Верховний суд поновив на посаді очільника волинської юстиції. ВІДЕО
Сьогодні, 08:16
Більше сотні волинян спіймали на крадіжці газу
Сьогодні, 07:28
Схожі новини
Вербна неділя 2019: традиції, прикмети та забобони для дівчат Вербна неділя 2019: традиції, прикмети та забобони для дівчат
21 квітень, 09:13
Чому сьогодні нікому не можна давати хліб і сіль та ходити в гості: прикмети і забобони 31 березня Чому сьогодні нікому не можна давати хліб і сіль та ходити в гості: прикмети і забобони 31 березня
31 березень, 10:00
3 березня – яке сьогодні свято і що не можна робити 3 березня – яке сьогодні свято і що не можна робити
03 березень, 10:01
Чому сьогодні не можна мити голову: прикмети і забобони Чому сьогодні не можна мити голову: прикмети і забобони
09 лютий, 09:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
9 травня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:46
 0
Нічна автотроща: п’яний волинянин скоїв аварію на Рівненщині і втікав з місця події. ФОТО
Сьогодні, 09:28
 0
Тимчасово не курсуватиме поїзд «Ковель – Ягодин»
Сьогодні, 09:02
 0
Верховний суд поновив на посаді очільника волинської юстиції. ВІДЕО
Сьогодні, 08:16
 0
Більше сотні волинян спіймали на крадіжці газу
Сьогодні, 07:28
 0
Медіа
відео
1/8