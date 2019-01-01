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На Волині чоловік на автостанції брехнею виманив у хлопця телефон і не віддав

На Волині чоловік на автостанції брехнею виманив у хлопця телефон і не віддав
Зловмисник шляхом обману 18-річного жителя Маневицького району, незаконно заволодів його мобільним телефоном вартістю 3 тисячі гривень.

Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волині.

Учора, 8 травня, до Маневицького відділу поліції звернувся 18-річний мешканець одного із населених пунктів району із заявою про шахрайство. Юнак повідомив, що напередодні у райцентрі на автостанції невідомий чоловік під приводом зателефонувати заволодів його мобільним телефоном. Сума завданих заявнику збитків становить 3 тисячі гривень.

Група реагування патрульної поліції спільно із дільничним офіцерами поліції встановила причетність до скоєння цього шахрайства раніше судимого 28-річного жителя цього ж району.

Слідчі Маневицького відділу поліції за цим фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України. За шахрайські дії зловмиснику загрожує, зокрема, до трьох років позбавлення волі або сплата штрафу в розмірі до 850 грн. або громадські роботи на строк до двохсот сорока годин.

Поліція Волині вкотре застерігає громадян бути уважними. Якщо потерпіли від шахраїв, одразу ж повідомляйте поліцію за номером телефону «102».

Фото ілюстративне

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Теги: шахрай, Волинь, телефон
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