Військкомат просять не чіпати комунальників Шацька влітку – в них «своя війна»

У комунальній службі Шацька переконують, що готові приймати туристів і забезпечити їм гідне обслуговування на літній період 2019, але керівництво бентежить факт кадровий голод, викликаний тим, що хлопцям, які працюють в галузі, масово приходять повістки.Із проханням вирішити проблему звернувся начальник госпрозрахункової організації будинкоуправління зони відпочинку урочища Грядадо голови Волинської облдержадміністраціїпід час доповіді на нараді у середу, 8 травня, про готовність комунальної служби до обслуговування населення та баз відпочинку на курортний період 2019.«У нас – кадровий голод. Це скажу вам не один я, а багато керівників. Цей кадровий голод нам спровоковує військкомат», – каже Коваль.Посадовець бідкається, що станом на сьогодні уже десятьом людям прийшли повістки на військові збори.«Коли розпочинається відпочинковий сезон, то у нас працює всього 30 штатних людей, 20 чи трошки більше сезонних, і всі, як то кажуть, в одній іпостасі. Один шофер, один електрик, один сантехнік. І забирати їх, шарпати на таке, то…»,– не встиг договорити Іван Федорович, як його перебили і нагадали, що в країні йде війна, на що Коваль відповів: «Я знаю, що йде війна, але ж на комунальників можна якось увагу звернути, в нас також влітку свого роду війна, якщо розібратися. Немає в нас ні суботи, ні неділі, ні свята. Якщо людей позабирають, то ми просто не зможемо виконувати свої функції», – висловився начальник служби.Іван Коваль запропонував не зачіпати їх у літній період і викликати комунальників на військові збори в інший час.Голова Волинської обласної держадміністрації пообіцяв подумати над цим питанням, але водночас запропонував альтернативний варіант вирішення проблеми кадрового голоду у Шацьку.«Напишіть листи до Кривого Рогу, Дніпродзержинська, Запоріжжя, де відверто жити неможливо, у зв’язку із промисловістю, яка шкодить здоров’ю. Звідти приїде народ, який буде вам працювати тут. Я ж також керівник і розуміюся у цьому питанні», – каже Савченко.