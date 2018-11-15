«Цінуйте парасолі»: синоптик озвучила невтішний прогноз погоди
Сьогодні, 11:26
Завтра, 10 травня, в Україну повернуться дощі. Нова порція вологи прийде із заходу Європи.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
За її словами, завтра, 10 травня, у східних областях та на південному сході побуде переважно суха погода та найвища температура повітря в Україні, до +17+20 градусів.
На решті території протягом дня очікується +13+18 градусів, на Заході +10+15 градусів.
У Києві 10 травня - періодично дощ або мряка, вдень стовпчики термометрів коливатимуться близько +15+17 градусів.
"Надалі, скільки бачить синоптичне око, в Україні переважатиме волога погода з періодичними дощами. Звичайно, будуть прояснення, дощі не литимуть безперервно, ми - не тропіки, але, схоже, хочемо ними трохи побути", - написала Діденко.
Але поки що, каже синоптик, беззаперечного сухого періоду із стійким антициклоном не видно.
"Тому цінуйте парасолі, виставляйте квіти ближче до відкритого вікна, вони люблять дихати вологим повітрям, і порадуємося - поки що переважатиме досить комфортна температура повітря", - додала Діденко.
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Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
За її словами, завтра, 10 травня, у східних областях та на південному сході побуде переважно суха погода та найвища температура повітря в Україні, до +17+20 градусів.
На решті території протягом дня очікується +13+18 градусів, на Заході +10+15 градусів.
У Києві 10 травня - періодично дощ або мряка, вдень стовпчики термометрів коливатимуться близько +15+17 градусів.
"Надалі, скільки бачить синоптичне око, в Україні переважатиме волога погода з періодичними дощами. Звичайно, будуть прояснення, дощі не литимуть безперервно, ми - не тропіки, але, схоже, хочемо ними трохи побути", - написала Діденко.
Але поки що, каже синоптик, беззаперечного сухого періоду із стійким антициклоном не видно.
"Тому цінуйте парасолі, виставляйте квіти ближче до відкритого вікна, вони люблять дихати вологим повітрям, і порадуємося - поки що переважатиме досить комфортна температура повітря", - додала Діденко.
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