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«Цінуйте парасолі»: синоптик озвучила невтішний прогноз погоди

«Цінуйте парасолі»: синоптик озвучила невтішний прогноз погоди
Завтра, 10 травня, в Україну повернуться дощі. Нова порція вологи прийде із заходу Європи.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

За її словами, завтра, 10 травня, у східних областях та на південному сході побуде переважно суха погода та найвища температура повітря в Україні, до +17+20 градусів.

На решті території протягом дня очікується +13+18 градусів, на Заході +10+15 градусів.

У Києві 10 травня - періодично дощ або мряка, вдень стовпчики термометрів коливатимуться близько +15+17 градусів.

"Надалі, скільки бачить синоптичне око, в Україні переважатиме волога погода з періодичними дощами. Звичайно, будуть прояснення, дощі не литимуть безперервно, ми - не тропіки, але, схоже, хочемо ними трохи побути", - написала Діденко.

Але поки що, каже синоптик, беззаперечного сухого періоду із стійким антициклоном не видно.

"Тому цінуйте парасолі, виставляйте квіти ближче до відкритого вікна, вони люблять дихати вологим повітрям, і порадуємося - поки що переважатиме досить комфортна температура повітря", - додала Діденко.

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Теги: погода, дощ, Наталка Діденко, синоптик, прогноз
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