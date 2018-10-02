Ішов до тітки і зник: на Волині розшукують чоловіка

Янюк Юрій Олексійович, 1983 року народження, 5 травня близько 12 години вийшов з дому і не повернувся.



Про це у дописі в групі «Нетипове Рожище» розповідає Любов Хвещук, пише



Зниклий вийшов з дому на вулиці Сухарєва та йшов до тітки, але туди так і не потрапив.



«Прошу допомоги, можливо хтось бачив чи знає місце перебування», – йдеться у дописі.





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